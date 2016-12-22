Британия проверит инвестиционные визы 700 россиян

Лондон проанализирует документы, на основании которых россияне получали британскую бизнес-визу до 2015 года. Меры могут затронуть до 700 человек, заявила министр внутренних дел Великобритании

Эмбер Радд (Фото: Chris J Ratcliffe / Bloomberg)

Великобритания проведет анализ выданных россиянам до 2015 года инвестиционных виз, заявила глава британского МВД Эмбер Радд на заседании парламентского комитета по внутренним делам, сообщает Reuters.

«Основания для выдачи виз Tier1 уже были изменены в 2015–2016 годах, и количество выдаваемых виз такого рода с тех пор сократилось на 84%. Я попросила своих сотрудников посмотреть, какие реформы мы можем продолжить, а также изучить меры, принятые за пару прошедших лет», — сказала она, пояснив, что анализ предыдущих решений по визам поможет определить, нужно ли принимать новые меры в отношении тех, кто получил визы до этого срока.

Всего британские чиновники намерены рассмотреть документы 700 россиян, которым было дано разрешение приехать в Великобританию по визе инвестора, заявила Эмбер Радд, передает Bloomberg.

Британия выдает пять видов виз категории Tier1, следует из данных, опубликованных на правительственном портале Великобритании. Одна категория таких виз — Tier 1 Exceptional Talent — предназначена для выдающихся деятелей науки, литературы или искусства, которых приглашает Великобритания, остальные четыре — бизнес-визы, для получения которых надо соответствовать строгим финансовым критериям. ​

Среди них — виза инвестора (Tier 1 Investor), виза предпринимателя (Tier1 Entrepreneur), предназначенная для тех, кто намерен вести бизнес на территории страны, а также полугодичная виза будущих предпринимателей (Graduate Entrepreneur), которая предназначена для деловых людей, которые уже ведут переговоры по поводу открытия или покупки компании в Британии (продлить такую визу нельзя, после ее окончания нужно выбрать другой тип визы. — РБК).

С 6 апреля 2018 года Британия перестанет выдавать еще один подтип визы Tier1, так называемую обычную визу (Tier1 General), предназначенную для тех, кто живет и работает в Великобритании уже более пяти лет.

Требования к заявителям на визу инвестора и визу предпринимателя различаются объемом инвестиций (не менее £50 тыс. для визы предпринимателя и не менее £2 млн для визы инвестора). Визы этих категорий выдаются на срок три года и четыре месяца. Продлить их можно на два или три года в зависимости от того, получал заявитель до того аналогичную визу или визу иной категории, а также от объема вложенных инвестиций.

До 2015 года виза инвестора гарантированно выдавалась бизнесменам при условии вложения в британскую экономику средств в объеме не менее £2 млн (более $2,8 млн), однако затем Лондон принял закон о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), который предусматривает возможность применения к их владельцев «ордера на богатство неустановленного происхождения» (Unexplained Wealth Orders (UWO).

Этот ордер позволяет властям требовать от владельцев объяснения происхождения любых подозрительных активов стоимостью более £50 тыс. (более $70 тыс.). Власти имеют право арестовать собственность, если владелец не способен доказать легальность происхождения доходов.

Ранее о том, что Британия разрабатывает экономические меры воздействия на богатых россиян, чьи активы находятся в Великобритании, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, британцы «хотят увидеть, как правоохранительные органы привлекают к ответственности очень богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным, <...> тех, чье богатство могло стать следствием их [хороших] отношений с ним». В качестве возможной меры в отношении этих лиц он упоминал такого рода ордера.

Тогда же Джонсон сообщил, что агентство по борьбе с преступностью и группа по борьбе с экономическими преступлениями уже ведут расследование в отношении «широкого круга лиц», но отказался назвать имена или раскрыть иные подробности, ссылаясь на юридические причины.

Рассматривать меры по ужесточению условий для российских олигархов Лондон начал после того, как премьер-министр Тереза Мэй публично возложила на Москву ответственность за отравление Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника ГРУ, осужденного в России за госизмену за работу на британскую разведку. Скрипаль был помилован в 2010 году и с тех пор проживает в Великобритании, где получил убежище. Москва регулярно опровергает свою причастность к отравлению Скрипаля.

Мэй также сообщила, что Великобритания приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов и приостановке всех правительственных контактов на высшем уровне. Будут разработаны меры «экономического воздействия» на Россию, пообещала тогда премьер-министр. ​