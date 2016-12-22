Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,12 57,30 EUR Нал. 71,84 70,84 USD Бирж. 57,77 +0,25 EUR Бирж. 71,30 -0,04 USD ЦБ. 57,56 +0,39 EUR ЦБ. 71,33 +0,07 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 7890,00 -208,40 MOEX 2254,44 -0,36% RTS 1231,05 -1,04% Brent 68,93 -0,88% DJIA 23977,84 +0,50% Nasdaq 6994,61 -0,20% FTSE 7044,74 +0,64%
Британия проверит инвестиционные визы 700 россиян
Лента новостей
Путин осудил провокацию против сербского чиновника в Косово 19:05, Политика Бастрыкин назвал маловероятной версию поджога в кемеровском ТЦ 19:03, Общество Суд заочно арестовал сообщившего о 300 погибших в Кемерово пранкера 18:54, Общество Глава кемеровского МЧС объяснил действия пожарных в «Зимней вишне» 18:49, Общество В Москве совершен вооруженный налет на отделение Бинбанка 18:45, Общество Скворцова назвала срок проведения генетической экспертизы погибших в ТЦ 18:38, Общество Украинская погранслужба рассказала о попросившем убежище курсанте ФСБ 18:38, Политика Кириенко назвал лженаучным приложение кривой Гаусса к выборам 18:29, Политика Путин потребовал найти проводившего осмотр ТЦ «Зимняя вишня» в 2016 году 18:28, Общество Охранник ТЦ в Кемерово рассказал о начале пожара 18:14, Общество Кремль решил не проводить показательную отставку Тулеева 18:10, Политика Почему Danske Bank раскритиковал криптовалюты 18:05, Крипто Коалиция США признала 855 гражданских жертв авиаударов в Сирии и Ираке 18:04, Политика Технического директора кемеровского торгового центра арестовали 18:00, Общество Высланные российские дипломаты покинули Украину 17:52, Политика Британия проверит инвестиционные визы 700 россиян 17:46, Политика В Твери СК начал проверку после падения куска кирпича на ребенка 17:43, Общество Депутаты в Риге предложили оказать помощь семьям погибших в Кемерово 17:32, Общество Страховое решение: как компенсировать бизнесу повышение НДФЛ 17:27, Мнение Площадь пожара в петербургском автоцентре увеличилась в 10 раз 17:23, Общество Израиль разместил на границе сектора Газа 100 снайперов 17:21, Общество Зять Анофриева рассказал о дате и месте прощания с артистом 17:21, Общество Путин потребовал не допустить паники из-за вбросов в соцсетях о Кемерово 17:18, Политика МЧС порекомендовало москвичам остаться дома и закрыть окна 17:17, Общество «Росатом» заявил о переносе сделки с партнерами по турецкой АЭС 17:10, Бизнес В Калужской области после жалоб жителей ликвидируют свалку 17:07, Общество В Подмосковье упал лифт с пятью рабочими 17:05, Общество Стала известна сумма сделки между «Яндекс.Такси» и Foodfox 16:58, Технологии и медиа
Британия проверит инвестиционные визы 700 россиян
Отравление Скрипаля в Британии, 17:46
0
Британия проверит инвестиционные визы 700 россиян
Лондон проанализирует документы, на основании которых россияне получали британскую бизнес-визу до 2015 года. Меры могут затронуть до 700 человек, заявила министр внутренних дел Великобритании
Эмбер Радд (Фото: Chris J Ratcliffe / Bloomberg)

Великобритания проведет анализ выданных россиянам до 2015 года инвестиционных виз, заявила глава британского МВД Эмбер Радд на заседании парламентского комитета по внутренним делам, сообщает Reuters.

«Основания для выдачи виз Tier1 уже были изменены в 2015–2016 годах, и количество выдаваемых виз такого рода с тех пор сократилось на 84%. Я попросила своих сотрудников посмотреть, какие реформы мы можем продолжить, а также изучить меры, принятые за пару прошедших лет», — сказала она, пояснив, что анализ предыдущих решений по визам поможет определить, нужно ли принимать новые меры в отношении тех, кто получил визы до этого срока.

Всего британские чиновники намерены рассмотреть документы 700 россиян, которым было дано разрешение приехать в Великобританию по визе инвестора, заявила Эмбер Радд, передает Bloomberg.

МИД допустил причастность спецслужб Британии к «делу Скрипаля»
Политика

Британия выдает пять видов виз категории Tier1, следует из данных, опубликованных на правительственном портале Великобритании. Одна категория таких виз — Tier 1 Exceptional Talent — предназначена для выдающихся деятелей науки, литературы или искусства, которых приглашает Великобритания, остальные четыре — бизнес-визы, для получения которых надо соответствовать строгим финансовым критериям. ​

Среди них — виза инвестора (Tier 1 Investor), виза предпринимателя (Tier1 Entrepreneur), предназначенная для тех, кто намерен вести бизнес на территории страны, а также полугодичная виза будущих предпринимателей (Graduate Entrepreneur), которая предназначена для деловых людей, которые уже ведут переговоры по поводу открытия или покупки компании в Британии (продлить такую визу нельзя, после ее окончания нужно выбрать другой тип визы. — РБК).

С 6 апреля 2018 года Британия перестанет выдавать еще один подтип визы Tier1, так называемую обычную визу (Tier1 General), предназначенную для тех, кто живет и работает в Великобритании уже более пяти лет.

Требования к заявителям на визу инвестора и визу предпринимателя различаются объемом инвестиций (не менее £50 тыс. для визы предпринимателя и не менее £2 млн для визы инвестора). Визы этих категорий выдаются на срок три года и четыре месяца. Продлить их можно на два или три года в зависимости от того, получал заявитель до того аналогичную визу или визу иной категории, а также от объема вложенных инвестиций.

До 2015 года виза инвестора гарантированно выдавалась бизнесменам при условии вложения в британскую экономику средств в объеме не менее £2 млн (более $2,8 млн), однако затем Лондон принял закон о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), который предусматривает возможность применения к их владельцев «ордера на богатство неустановленного происхождения» (Unexplained Wealth Orders (UWO).

Этот ордер позволяет властям требовать от владельцев объяснения происхождения любых подозрительных активов стоимостью более £50 тыс. (более $70 тыс.). Власти имеют право арестовать собственность, если владелец не способен доказать легальность происхождения доходов.

Как российские дипломаты покидают посольство в Лондоне. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

Ранее о том, что Британия разрабатывает экономические меры воздействия на богатых россиян, чьи активы находятся в Великобритании, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, британцы «хотят увидеть, как правоохранительные органы привлекают к ответственности очень богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным, <...> тех, чье богатство могло стать следствием их [хороших] отношений с ним». В качестве возможной меры в отношении этих лиц он упоминал такого рода ордера.

Племянница Скрипаля рассказала о жизни семьи экс-полковника ГРУ в России
Общество

Тогда же Джонсон сообщил, что агентство по борьбе с преступностью и группа по борьбе с экономическими преступлениями уже ведут расследование в отношении «широкого круга лиц», но отказался назвать имена или раскрыть иные подробности, ссылаясь на юридические причины.

Рассматривать меры по ужесточению условий для российских олигархов Лондон начал после того, как премьер-министр Тереза Мэй публично возложила на Москву ответственность за отравление Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника ГРУ, осужденного в России за госизмену за работу на британскую разведку. Скрипаль был помилован в 2010 году и с тех пор проживает в Великобритании, где получил убежище. Москва регулярно опровергает свою причастность к отравлению Скрипаля.

Мэй также сообщила, что Великобритания приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов и приостановке всех правительственных контактов на высшем уровне. Будут разработаны меры «экономического воздействия» на Россию, пообещала тогда премьер-министр. ​

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Великобритания , олигархи , визы
Главное
Кремль решил не проводить показательную отставку Тулеева Политика
Материалы по теме
Британия поблагодарила МИД России за «пиар» документа о «деле Скрипаля» Политика
Джонсон заявил о желании увидеть аресты собственности олигархов из России Политика
Вне списка: зачем российским бизнесменам американские лобби Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.