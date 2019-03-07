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Общество ,  
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Великобритания ввела более жесткие правила выдачи «золотых виз»
Претенденты на получение инвестиционной визы должны будут доказать, что распоряжаются суммой не менее £2 млн как минимум два года. Вдобавок инвестиции в британские гособлигации основанием для выдачи визы теперь не считаются
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Министерство внутренних дел Великобритании изменило порядок выдачи инвестиционных или так называемых золотых виз (Tier 1), выдаваемых бизнесменам, вложившим в экономику страны не менее £2 млн. По действующим правилам инвестору достаточно подтвердить тот факт, что эта сумма была у него в наличии как минимум за три месяца до того, как он подал заявку на визу. По новым правилам, которые вступят в силу в конце марта 2019 года, нужно будет доказать наличие контроля на протяжении не менее двух лет либо подтвердить источник получения средств.

«Изменение правил позволит лучше защитить Великобританию от притока незаконно нажитых средств, гарантировав в то же время для истинных инвесторов возможность доступа к получению виз», — говорится в сообщении МВД.

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​В рамках пересмотра правил из числа активов, в которые могут вложены средства претендента на «золотую визу», также исключены британские государственные облигации. Основанием для выдачи виз теперь считаются инвестиции в реально работающий британский бизнес.

Для тех, кто готов к инвестициям в него, получение британских виз в некоторых случаях станет даже проще. Так, с 29 марта британские власти планируют начать выдачу виз категории Start-Up, получить которые смогут люди, решившие впервые заняться бизнесом. При этом обязательным условием получения визы станет наличие «инновационного, обоснованного и масштабируемого» бизнес-плана, одобренного британскими экспертами. А вот наличие недавно полученного высшего образования обязательным (в отличие от визы типа Graduate Entrepreneur, на смену которой придет Start-Up) считаться не будет. Start-Up виза будет действовать два года, продлить ее нельзя и сама по себе не является основанием для предоставления вида на жительство в Британии. Однако в случае успеха ее получатель будет иметь возможность перейти на следующий уровень и получить визу типа Innovator.

На такие визы смогут претендовать и опытные предприниматели, решившие открыть свой бизнес в Британии. В этом случае также придется представить экспертам свой бизнес-план и добиться их одобрения, а также инвестировать в проект как минимум £50 тыс., что вчетверо меньше нынешнего минимума (£200 тыс.). По истечении трех лет визу Innovator можно будет продлить (а в перспективе и получить вид на жительство), однако для этого потребуется доказать, что бизнес действительно приносит Британии пользу. К примеру, что компания обеспечивает работой (на полную ставку) не менее десяти местных жителей либо что число ее клиентов за три года удвоилось и превышает среднее число клиентов у компаний, работающих в той же сфере.

​«Самое важное для меня — сделать так, чтобы талантливые бизнесмены, как и прежде, видели в Великобритании привлекательное место для развития бизнеса. Это поможет создать больше рабочих мест по всей стране и обеспечить процветание экономики. Однако мы не потерпим тех, кто пытается злоупотреблять нашей иммиграционной системой, новые меры гарантируют, что воспользоваться ею смогут только настоящие инвесторы, готовые поддержать британский бизнес», — прокомментировала реформу младший министр по делам иммиграции Кэролайн Ноукс.

28 марта в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Лондон обещал пересмотреть инвестиционные визы 700 россиян. «Я попросила своих сотрудников посмотреть, какие реформы мы можем продолжить, а также изучить меры, принятые за пару прошедших лет», — говорила занимавшая тогда должность главы британского МВД Эмбер Радд.

После с этого с проблемой при получении визы с​толкнулся российский миллиардер Роман Абрамович. Сначала британские власти дольше, чем обычно, рассматривали документы предпринимателя. Затем The Sun со ссылкой на собственных собеседников написала, что Абрамович в принципе отозвал свою заявку на получение британской инвестиционной визы. Позже стало известно, что он получил гражданство Израиля.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Великобритания, визы
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