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Силуанов отверг связь российского правительства с хакерами

Министр заявил, что «никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет». Так он ответил на обвинения Великобритании, США и Канады в том, что Москва причастна к кибератаке с целью похитить данные о разработке вакцины
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС )

Министр финансов Антон Силуанов в интервью CNBC отверг обвинения спецслужб Великобритании, США и Канады в том, что российское правительство имеет отношение к попыткам хакеров украсть данные о разработке вакцины от коронавируса.

По словам министра, «никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет», и поэтому власти России не рассматривают возможности привлечения их к каким-либо действиям «и не координируют их».

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Фото: Jane Barlow / PA / AP

«Могу вновь заявить, что от России никаким хакерам не ставилось специальной задачи по доступу к сайтам фармацевтических компаний», — подчеркнул он. Силуанов добавил, что российская сторона не проявляет интереса к данным о разработке вакцин в других государствах, так как разрабатывает собственный препарат.

«Поэтому на самом деле я не вижу смысла в том, чтобы хакеры были вовлечены в эти действия», — добавил министр.

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Силуанов не считает, что обвинения в отношении России повредят ее экономике и сделают страну менее привлекательной для инвесторов. «К сожалению, эти негативные публикации время от времени появляются, — заявил он. — <...> Я бы не согласился, что имидж России пострадал от атак хакеров или других негативных новостей, это не так. Самое главное — это сбалансированная макроэкономическая политика, которую мы проводим».

16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявил, что хакеры из группы APT29, которые «почти наверняка» контролируются разведкой, попытались взломать данные фармакологических компаний и похитить сведения о разработке и тестировании вакцины от COVID-19. Позднее глава британского МИДа Доминик Рааб сказал, что к кибератаке, целью которой была либо «подрывная работа», либо получение выгоды от научно-исследовательской деятельности, причастны российские спецслужбы.

К обвинениям Лондона также присоединились Агентство национальной безопасности (АНБ) США и канадский Центр безопасности коммуникаций (Cyber Center).

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Фото: Virginia Mayo / AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения голословными. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что не верит в эти утверждения, а «в этой истории нет никакого смысла».

Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев связал обвинения в кибератаках с попытками запятнать репутацию российской разработки со стороны тех, кто «боится ее успеха». Он также напомнил о том, что российская «Р-Фарм» обсуждает с англо-шведской фармкомпанией AstraZeneca контракт на производство разрабатываемой в Оксфордском университете вакцины в России и отметил, что «нет никакой необходимости что-то воровать».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Антон Силуанов, хакеры, вакцина
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