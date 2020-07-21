Силуанов отверг связь российского правительства с хакерами

Министр заявил, что «никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет». Так он ответил на обвинения Великобритании, США и Канады в том, что Москва причастна к кибератаке с целью похитить данные о разработке вакцины

Антон Силуанов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС )

Министр финансов Антон Силуанов в интервью CNBC отверг обвинения спецслужб Великобритании, США и Канады в том, что российское правительство имеет отношение к попыткам хакеров украсть данные о разработке вакцины от коронавируса.

По словам министра, «никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет», и поэтому власти России не рассматривают возможности привлечения их к каким-либо действиям «и не координируют их».

«Могу вновь заявить, что от России никаким хакерам не ставилось специальной задачи по доступу к сайтам фармацевтических компаний», — подчеркнул он. Силуанов добавил, что российская сторона не проявляет интереса к данным о разработке вакцин в других государствах, так как разрабатывает собственный препарат.

«Поэтому на самом деле я не вижу смысла в том, чтобы хакеры были вовлечены в эти действия», — добавил министр.