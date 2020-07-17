Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19

Разработанную в Великобритании вакцину от COVID-19 планируется выпускать в России и поставлять более чем в 30 стран мира, включая государства Ближнего Востока и Балкан, а также страны СНГ

Фото: Virginia Mayo / AP

Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.

В сообщении «Р-Фарм» отмечается, что AstraZeneca передала в Россию клеточную линию и аденовирусный вектор, что позволит начать выпуск вакцины AZD1222, если ее клинические испытания завершатся успехом.

«Россия будет одним из хабов для производства и поставок вакцины на международные рынки. Предполагается организация экспорта более чем в 30 стран мира, включая Ближний Восток, Балканский регион и страны СНГ», — говорится в сообщении «Р-Фарм».

16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что российские хакеры, за которыми, по мнению британских властей, стоят спецслужбы России, пытались украсть данные по разработке вакцины от коронавируса COVID-19.