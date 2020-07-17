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Пандемия коронавируса ,  
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Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19

Разработанную в Великобритании вакцину от COVID-19 планируется выпускать в России и поставлять более чем в 30 стран мира, включая государства Ближнего Востока и Балкан, а также страны СНГ
Фото: Virginia Mayo / AP
Фото: Virginia Mayo / AP

Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.

В сообщении «Р-Фарм» отмечается, что AstraZeneca передала в Россию клеточную линию и аденовирусный вектор, что позволит начать выпуск вакцины AZD1222, если ее клинические испытания завершатся успехом.

«Россия будет одним из хабов для производства и поставок вакцины на международные рынки. Предполагается организация экспорта более чем в 30 стран мира, включая Ближний Восток, Балканский регион и страны СНГ», — говорится в сообщении «Р-Фарм».

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Фото: astrazeneca / Instagram

16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что российские хакеры, за которыми, по мнению британских властей, стоят спецслужбы России, пытались украсть данные по разработке вакцины от коронавируса COVID-19.

«Совершенно недопустимо то, что российские спецслужбы нацелены на тех, кто борется с пандемией коронавируса», — прокомментировал заявление NCSC глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

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Фото: Jane Barlow / PA / AP

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Россия не имеет никакого отношения к попыткам украсть данные о британской вакцине, а директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал заявления британцев «попыткой запятнать репутацию российской вакцины».

«Нет никакой необходимости что-то воровать у Оксфорда, потому что AstraZeneca уже обсуждает с одной из наших фармкомпаний контракт на производство оксфордских вакцин в России. Поэтому нет нужды воровать, нет нужды хранить секреты», — пояснил глава РФПИ.

В «Р-Фарм» напомнили, что испытания британской вакцины AZD1222, которые призваны определить, насколько хорошо вакцина будет защищать людей от COVID-19, и оценить ее безопасность, еще не завершены. В группе компаний также отметили, что она планирует выпускать на своем заводе в Ярославле и российскую вакцину, разрабатываемую НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Автор: Евгений Калюков
Теги: вакцина, коронавирус, «Р-Фарм»
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