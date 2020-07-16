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Глава РФПИ назвал обвинения Лондона попыткой запятнать российскую вакцину

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Обвинения Великобритании в кибератаках с целью кражи сведений о разработке вакцины от коронавируса являются попыткой запятнать репутацию российской вакцины. Об этом заявил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Times Radio.

«Вся эта история, я думаю, является попыткой запятнать репутацию российской вакцины некоторыми людьми, которые боятся ее успеха», — сказал Дмитриев.

Он отметил, что российский препарат потенциально может первым выйти на рынок и стать наиболее эффективным. Кроме того, по его словам, красть вакцину у Великобритании для России нет никакого смысла.

«Во-первых, нет никакой необходимости что-то воровать у Оксфорда, потому что AstraZeneca (англо-шведская фармакологическая компания. — РБК) уже обсуждает с одной из наших фармкомпаний контракт на производство оксфордских вакцин в России. Поэтому нет нужды воровать, нет нужды хранить секреты», — пояснил глава РФПИ.

«Во-вторых, наша вакцина была разработана в 2015 году как вакцина против Эболы, а затем против MERS (коронавируса ближневосточного респираторного синдрома. — РБК). Все это опубликовано в научных журналах. И единственное, что ученые сделали, это просто заменили части Эболы и части MERS частями коронавируса», — отметил Дмитриев.

Британия обвинила Россию в попытке украсть данные по вакцине от COVID-19
Технологии и медиа
Фото: Jane Barlow / PA / AP

16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) сообщил, что хакерская группировка APT29 предприняла попытки взломать данные фармакологических компаний с целью похитить сведения о разработке и тестировании вакцины от коронавирусной инфекции. При этом в Лондоне утверждали, что хакеры «почти наверняка» контролируются российской разведкой.

Аналогичные заявления сделали спецслужбы США и Канады. В Кремле эти сообщения назвали голословными и неприемлемыми, добавив, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам.

Теги: вакцина, коронавирус, Кирилл Дмитриев, Великобритания
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