СМИ узнали о планах Лондона ввести санкции против Ирана из-за танкера

Великобритания может ввести против Ирана дипломатические и экономические ограничения, в том числе принять меры по замораживанию активов, сообщила The Telegraph. Лондон также может попытаться убедить ЕС и ООН восстановить санкции

Stena Impero (Фото: Tasnim News Agency / Reuters)

Правительство Великобритании планирует ввести против Ирана санкции после задержания британского танкера Stena Impero, пишет The Telegraph.

По данным издания, глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант может объявить о санкциях, которые будут включать в себя дипломатические и экономические меры, в том числе заморозку активов, в воскресенье. При этом Лондон также может попытаться воздействовать на Евросоюз и ООН, чтобы они возобновили ограничения, снятые в 2016 году в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), пишет газета.

После разговора с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом Хант заявил журналистам, что позже сообщит членам парламента о «дальнейших мерах», которые предпримет правительство, указало издание.

Танкер, следовавший под флагом Британии, был задержан 19 июля. На борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян. Судно следовало в саудовский город Эль-Джубайль.