В посольстве назвали имена россиян на задержанном Ираном танкере

В посольстве назвали имена россиян на задержанном Ираном танкере

В посольстве России в Иране назвали имена россиян, находящихся на борту задержанного танкера.

«Электромеханик Альгис Зарецкий, второй механик Андрей Русаков, второй механик Юрий Усенко», — уточнили РБК в дипмиссии.

Других подробностей о россиянах на борту танкера в посольстве не сообщили.

О том, что на борту британского танкера, задержанного Ираном 19 июля, находятся три россиянина, стало известно ранее 20 июля. Сообщалось, что российское посольство не может с ними связаться, однако дипломаты находятся с иранской стороной в контакте по этому вопросу.