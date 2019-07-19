МИД Британии заявил о задержании Ираном двух судов в Ормузском проливе

МИД Британии заявил о задержании Ираном двух судов в Ормузском проливе

Задержание Ираном двух судов — под британским и либерийским флагами — в Ормузском проливе неприемлемо. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, передает Reuters.

Он отметил, что «крайне обеспокоен» ситуацией, и призвал к свободе навигации в регионе. Хант анонсировал правительственное заседание, где власти Британии рассмотрят варианты освобождения захваченных судов.

Вечером 19 июля иранские агентства сообщили, что Корпус стражей исламской революции захватил в проливе нефтяной танкер Stena Impero под британским флагом. Судно принадлежит шведской судоходной компании Stena Bulk. Танкер направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии. В этом регионе находится ряд нефтеносных месторождений Персидского залива.

При этом в Stena Bulk заявили РБК, что на захваченном танкере находятся россияне, не уточнив их число. «В целом у нас смешанная команда из граждан России, Филиппин и Индии», — сказали РБК в компании.