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МИД Британии заявил о задержании Ираном двух судов в Ормузском проливе

Задержание Ираном двух судов — под британским и либерийским флагами — в Ормузском проливе неприемлемо. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, передает Reuters.

Он отметил, что «крайне обеспокоен» ситуацией, и призвал к свободе навигации в регионе. Хант анонсировал правительственное заседание, где власти Британии рассмотрят варианты освобождения захваченных судов.

Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе

Вечером 19 июля иранские агентства сообщили, что Корпус стражей исламской революции захватил в проливе нефтяной танкер Stena Impero под британским флагом. Судно принадлежит шведской судоходной компании Stena Bulk. Танкер направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии. В этом регионе находится ряд нефтеносных месторождений Персидского залива.

При этом в Stena Bulk заявили РБК, что на захваченном танкере находятся россияне, не уточнив их число. «В целом у нас смешанная команда из граждан России, Филиппин и Индии», — сказали РБК в компании.

По данным Washington Examiner, второе захваченное судно — также нефтяной танкер, принадлежащий британской компании.

Теги: МИД Великобритании, танкер, задержание
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