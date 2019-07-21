НАТО потребовало от Ирана освободить задержанные в Ормузском проливе суда

НАТО потребовало от Ирана освободить задержанные в Ормузском проливе суда

НАТО призвало Иран немедленно освободить два нефтяных танкера, задержанные в Ормузском проливе, и их экипаж. Об этом говорится в заявлении официального представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску.

В НАТО осудили захват двух коммерческих судов и назвали произошедшее «явным вызовом международной свободе судоходства».

Альянс поддержал позицию Великобритании, которая заявила о необходимости урегулировать сложившуюся ситуацию при помощи диалога.

Нефтяной танкер Stena Imperio, шедший под британским флагом, был захвачен Ираном в Ормузском проливе вечером 19 июля. Судно направлялось в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтеносные месторождения. На его борту были 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.