Зеленский заявил о сложном выборе для Киева из-за переговоров в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле позволяют Москве отсрочить санкции и показать США, что идет «дипломатический процесс». Его затягивание поставит Украину перед выбором, сказал Зеленский. После 22 июня планируется новая встреча в этом формате

Владимир Зеленский (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Затягивание переговоров в стамбульском формате ставит Украину перед выбором, считает президент страны Владимир Зеленский.

«Русские точно будут затягивать «Стамбул» — чтобы откладывать санкции и так далее. А мы окажемся в действительно сложной ситуации выбора: продолжать вот так или идти по другому пути», — сказал глава государства (цитата по «РБК-Украина»).

По мнению Зеленского, проведение еще пары таких встреч покажет США, что «идет дипломатический процесс», и это позволит Москве отсрочить введение против нее новых санкций. Кроме того, это позволит «оторвать Америку от Украины, прекратить помощь», полагает украинский лидер. Кроме того, из-за проведения обменов пленными «будет отложена и встреча на уровне лидеров», которую запрашивала Украина, пишет Зеленский в телеграм-канале.

Киев и Москва провели в Стамбуле уже две встречи — 16 мая и 2 июня. Президент Владимир Путин, общаясь с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что Россия и Украина договариваются о новых переговорах после 22 июня.

На последней прошедшей встрече стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня, содержание документов и с российской, и с украинской стороны было раскрыто. Постпред России в ООН Василий Небензя говорил, что представленный Москвой документ — это «самое лучшее предложение», которое Киев может получить сегодня.

Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, и телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек. Очередной обмен пленными состоялся 20 июня, также, как рассказал источник РБК в переговорной группе, продолжились «санитарные обмены ранеными». Общее число возвращенных обеим сторонам не раскрывалось.