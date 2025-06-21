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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о сложном выборе для Киева из-за переговоров в Стамбуле

Зеленский: перед Украиной стоит сложный выбор из-за переговоров в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Переговоры в Стамбуле позволяют Москве отсрочить санкции и показать США, что идет «дипломатический процесс». Его затягивание поставит Украину перед выбором, сказал Зеленский. После 22 июня планируется новая встреча в этом формате
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Затягивание переговоров в стамбульском формате ставит Украину перед выбором, считает президент страны Владимир Зеленский.

«Русские точно будут затягивать «Стамбул» — чтобы откладывать санкции и так далее. А мы окажемся в действительно сложной ситуации выбора: продолжать вот так или идти по другому пути», — сказал глава государства (цитата по «РБК-Украина»).

По мнению Зеленского, проведение еще пары таких встреч покажет США, что «идет дипломатический процесс», и это позволит Москве отсрочить введение против нее новых санкций. Кроме того, это позволит «оторвать Америку от Украины, прекратить помощь», полагает украинский лидер. Кроме того, из-за проведения обменов пленными «будет отложена и встреча на уровне лидеров», которую запрашивала Украина, пишет Зеленский в телеграм-канале.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Киев и Москва провели в Стамбуле уже две встречи — 16 мая и 2 июня. Президент Владимир Путин, общаясь с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что Россия и Украина договариваются о новых переговорах после 22 июня.

На последней прошедшей встрече стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня, содержание документов и с российской, и с украинской стороны было раскрыто. Постпред России в ООН Василий Небензя говорил, что представленный Москвой документ — это «самое лучшее предложение», которое Киев может получить сегодня.

Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, и телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек. Очередной обмен пленными состоялся 20 июня, также, как рассказал источник РБК в переговорной группе, продолжились «санитарные обмены ранеными». Общее число возвращенных обеим сторонам не раскрывалось.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Украина Стамбул переговоры
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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