Бахрейн предложил себя как площадку для мирных переговоров по Украине

Насер Бен Хамад Аль Халифа (Фото: Александр Жолобов / Фонд Росконгресс)

Бахрейн готов предоставить площадку для мирных переговоров по Украине, заявил представитель короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа на ПМЭФ.

Отвечая на вопрос, не опасается ли Бахрейн санкционного давления, с которым сталкиваются «друзья России», он отметил, что Бахрейн не занимает нейтральную позицию в традиционном смысле этого слова, а рассматривает свою миссию как посредническую.

«Мы ищем мира, мы продвигаем мир, и мы раскрываем объятия навстречу миру. Мы хотим видеть Бахрейн как место для проведения мирных переговоров. И при мудром руководстве Его Высочества мы всегда приветствуем мирные усилия», — сказал он.

Он также заявил, что все стороны являются выгодополучателями долгосрочного прочного мира.

«Если нам удастся добиться этого [мира], то, вне всякого сомнения, мы все будем определенными бенефициарами этой ситуации. Прежде всего потому, что мы превыше всего поставим интересы мира, — сказал он. — Это должно быть долгосрочное решение, это должна быть дальновидная стратегия, которая обеспечит и защитит нашу экономику и будущие поколения».