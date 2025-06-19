Сийярто заявил о готовности Венгрии принять переговоры России и Украины
Венгрия через несколько дней после начала боевых действий предложила площадку для переговоров между Россией и Украиной, это предложение актуально и сейчас, заявил на ПМЭФ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос РБК.
«Прошло около трех-четырех дней после начала войны, когда я позвонил министру Лаврову и главе администрации президента Украины, господину Ермаку. Я сказал им, что Венгрия готова принять любые переговоры между ними. Если они сочтут это полезным, это предложение действительно. Мы его не отозвали, все это знают», — сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос, готов ли Будапешт принять саммит между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, он ответил утвердительно.
Переговоры России и Украины в разное время проходили на территории Белоруссии и Турции. В Белоруссии состоялись первые очные раунды вскоре после начала полномасштабных боевых действий. Затем переговоры были перенесены в Стамбул.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной
Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике
Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео
Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии
Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни
Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием
Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram
Путин выразил готовность к встрече с Зеленским
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов