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ПМЭФ-2025 ,  
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Сийярто заявил о готовности Венгрии принять переговоры России и Украины

Сийярто: Венгрия готова принять переговоры России с Украиной и саммит с США
Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Венгрия через несколько дней после начала боевых действий предложила площадку для переговоров между Россией и Украиной, это предложение актуально и сейчас, заявил на ПМЭФ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос РБК.

«Прошло около трех-четырех дней после начала войны, когда я позвонил министру Лаврову и главе администрации президента Украины, господину Ермаку. Я сказал им, что Венгрия готова принять любые переговоры между ними. Если они сочтут это полезным, это предложение действительно. Мы его не отозвали, все это знают», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, готов ли Будапешт принять саммит между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, он ответил утвердительно.

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Переговоры России и Украины в разное время проходили на территории Белоруссии и Турции. В Белоруссии состоялись первые очные раунды вскоре после начала полномасштабных боевых действий. Затем переговоры были перенесены в Стамбул.

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