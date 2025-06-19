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ПМЭФ-2025 ,  
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Захарова назвала сроки прибытия российской делегации в Стамбул

Захарова: российская делегация готова прибыть в Стамбул после 22 июня
Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российская делегация готова прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с Украиной, заявила в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит «РИА Новости».

«После 22 июня наша делегация, я имею в виду делегация Российской Федерации, которая была утверждена решением президента, будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров», — отметила она.

По словам Захаровой, состав делегации утвержден решением президента России Владимира Путина.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что в рамках третьего раунда российская сторона планирует обсудить предложения по урегулированию, изложенные в меморандумах, переданных сторонами 2 июня.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в ходе третьего раунда прямых переговоров российская и украинская делегации планируют обсудить продолжение гуманитарных обменов и проекты меморандумов по мирному урегулированию.

По его словам, сейчас прорабатываются сроки следующей встречи, которая может состояться после 22 июня. Ранее о готовности провести переговоры после этой даты говорил и президент Владимир Путин, подчеркнув необходимость скорейшего диалога для улучшения условий мира.

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле 16 мая и 2 июня впервые за три года. По итогам встреч были организованы несколько этапов обмена военнопленными и телами погибших.

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Мария Захарова
официальный представитель МИД России
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