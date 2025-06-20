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Военная операция на Украине ,  
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Россия и Украина обменялись пленными

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Военная операция на Украине
Обмен пленными был паритетным, сообщил РБК источник в переговорной группе. Предыдущий раз стороны обменялись пленными накануне, 19 июня.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россия и Украина обменялись пленными. Об этом РБК сообщил источник в переговорной группе.

Обмен произошел в рамках Стамбульских договоренностей. Также 20 июня продолжились «санитарные обмены ранеными». Состоявшийся обмен пленными был паритетным, добавил источник РБК.

Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, сообщило Минобороны России.

Последний раз стороны обменялись военнопленными накануне, 19 июня. Тогда российских военных вернули на территорию Белоруссии. После этого их вывезут самолетами в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Россия и Украина провели обмен военнопленными
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Фото:Минобороны России

С 9 по 14 июня между Россией и Украиной прошло несколько этапов обмена военнопленными, организованных в рамках договоренностей, достигнутых во втором раунде переговоров в Стамбуле 2 июня. Первыми были возвращены молодые военные до 25 лет, затем — тяжелораненые и тяжелобольные, а также представители рядового и сержантского состава обеих сторон.

Одновременно продолжался обмен телами погибших: Россия передала Украине более 6 тысяч тел украинских военнослужащих и получила от Киева 78 тел погибших российских солдат.

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Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин, Григорий Набережнов Григорий Набережнов
Россия Украина обмен пленными Военная операция на Украине
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