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Военная операция на Украине ,  
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Небензя назвал российский меморандум «лучшим предложением» для Киева

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле

Предложенный Россией меморандум о мирном урегулировании в Украине — «самое лучшее предложение», которое Киев может получить сегодня, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя. Запись трансляции заседания опубликована на сайте организации.

«Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять», — заявил он.

Россия предлагает провести следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле после 22 июня, напомнил Небензя.

Москва передала свою версию документа на состоявшихся 2 июня переговорах с представителями Киева в Стамбуле. Документ состоит из трех частей. В первой прописаны основные параметры урегулирования, включая вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и международное признание этих территорий за Россией. Последний пункт президент Украины Владимир Зеленский счел «максимальным ультиматумом».

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О том, что переговорные группы России и Украины договариваются насчет проведения следующего раунда переговоров после 22 июня ранее также сообщил президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отметил, что Россия готова к содержательному диалогу. По словам президента, Москва рассчитывает завершить конфликт «как можно быстрее и мирным путем».

Переговорную группу со стороны России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Главой украинской делегации является министр обороны Рустем Умеров.

Два предыдущих раунда переговоров между делегациями России и Украины прошли 16 мая и 2 июня в Стамбуле. Стороны обсуждали возможные условия прекращения огня и гуманитарные вопросы, включая обмен пленными и передачу тел погибших.

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