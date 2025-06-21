CBS: в США и ЕС обсуждают, кто следующим возглавит Иран после Хаменеи

CBS узнал о дискуссиях в США и ЕС насчет преемника Хаменеи

В США и ЕС ведутся конфиденциальные дискуссии насчет того, кто станет преемником верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Об этом CBS сообщили американские и европейские дипломаты.

Кроме того, ведутся секретные обсуждения насчет того, можно ли обеспечить безопасность ядерных объектов и опасных материалов, а также о возможных экологических и медицинских последствиях ударов по ядерным объектам, с которыми могут столкнуться союзники в регионе.

В течение следующих двух недель у дипломатии будет «последний шанс» положить конец израильско-иранскому конфликту, сказали в беседе с каналом американский и европейский дипломаты.

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