 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

CBS узнал о дискуссиях в США и ЕС насчет преемника Хаменеи

CBS: в США и ЕС обсуждают, кто следующим возглавит Иран после Хаменеи
Сюжет
Война Израиля и Ирана

В США и ЕС ведутся конфиденциальные дискуссии насчет того, кто станет преемником верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Об этом CBS сообщили американские и европейские дипломаты.

Кроме того, ведутся секретные обсуждения насчет того, можно ли обеспечить безопасность ядерных объектов и опасных материалов, а также о возможных экологических и медицинских последствиях ударов по ядерным объектам, с которыми могут столкнуться союзники в регионе.

В течение следующих двух недель у дипломатии будет «последний шанс» положить конец израильско-иранскому конфликту, сказали в беседе с каналом американский и европейский дипломаты.

Аракчи предположил, зачем США были нужны переговоры с Ираном
Политика

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран Али Хаменеи преемник США ЕС
Материалы по теме
Аракчи предположил, зачем США были нужны переговоры с Ираном
Политика
ЦАХАЛ объявила об ударах по объектам для хранения и пуска ракет в Иране
Политика
Трамп ответил, призовет ли Израиль прекратить удары по Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
CBS узнал о дискуссиях в США и ЕС насчет преемника Хаменеи Политика, 05:38
В Белгородской области семейная пара пострадала при атаке дрона на машину Политика, 05:20
Экс-глава МИД Австрии заявила о желании ЕС смены власти в России Политика, 05:04
Пентхаусы и high-sky-студии: быть над городом и смотреть на него сверху РБК и Дом Chkalov, 04:55
Аракчи предположил, зачем США были нужны переговоры с Ираном Политика, 04:41
В Раде заявили о провале строительства укреплений в Сумской области Политика, 04:35
Небензя назвал российский меморандум «лучшим предложением» для Киева Политика, 03:42
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
ЦАХАЛ объявила об ударах по объектам для хранения и пуска ракет в Иране Политика, 03:31
Армия Израиля заявила о пуске ракет с территории Ирана Политика, 03:24
NYP узнала о тайных визитах Байдена в Вашингтон из-за секретного проекта Политика, 03:20
Аэропорт Казани закрыли для полетов Политика, 03:07
МИД назвал вбросами сообщения о наличии у Захаровой гражданства США Политика, 02:39
Госдеп США заявил о прерогативе Трампа принимать решения по Украине Политика, 02:14
Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира Политика, 02:07