CBS узнал о дискуссиях в США и ЕС насчет преемника Хаменеи
В США и ЕС ведутся конфиденциальные дискуссии насчет того, кто станет преемником верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Об этом CBS сообщили американские и европейские дипломаты.
Кроме того, ведутся секретные обсуждения насчет того, можно ли обеспечить безопасность ядерных объектов и опасных материалов, а также о возможных экологических и медицинских последствиях ударов по ядерным объектам, с которыми могут столкнуться союзники в регионе.
В течение следующих двух недель у дипломатии будет «последний шанс» положить конец израильско-иранскому конфликту, сказали в беседе с каналом американский и европейский дипломаты.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов