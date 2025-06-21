Аракчи предположил, зачем США были нужны переговоры с Ираном

Иран допускает, что США использовали переговоры в качестве прикрытия для удара Израиля, и теперь не знает, как им можно доверять. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC.

Теперь все зависит от США — хотят ли они действительно найти дипломатическое решение, подчеркнул Аракчи.

«Мы пришли к выводу, что переговоры фактически были прикрытием для того, что сделал Израиль», — сказал министр.

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