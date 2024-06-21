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Выборы президента США ,  
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В Черногории задержали россиянина по запросу США

Сюжет
Выборы президента США
Ордер на его арест по обвинению во вмешательстве в американские выборы выдал суд Нью-Йорка
Фото: Kent Nishimura / Getty Images
Фото: Kent Nishimura / Getty Images

Глава Минюста Черногории Андрей Милович одобрил арест гражданина России А.М., находящегося в стране по обвинению в незаконном вмешательстве в избирательный процесс в США и незаконном финансировании в США, сообщило издание CdM.

По данным президента российского Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, США добиваются его выдачи, передает ТАСС.

Ордер на арест мужчины выдал Окружной суд Нью-Йорка.

В Черногории и соседних странах почти полностью пропал свет
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Посольство России в Черногории проверяет информацию, сообщили РБК в дипломатической миссии.

В посольстве России ответили на обвинения США во вмешательстве в выборы
Политика
Фото:Timothy D. Easley / AP

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который проводил расследование данных о вмешательстве России в выборы США в 2016 году, в 2019 году вместе со своей командой пришел к выводу, что поводов обвинять Трампа в прямом сговоре с Москвой нет, но вмешательство со стороны Москвы было.

В марте 2021 года был опубликован отчет американского Управления национальной разведки, в котором говорилось, что российские власти организовали кампанию по «очернению» кандидата от Демократической партии Джо Байдена уже во время президентских выборов 2020 года.

Москва отвергает подобные заявления. В российском посольстве в США заявили, что обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются безосновательными. Кремль называл сообщения о «вмешательстве» России в выборы президента США «параноидальными».

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Теги
Георгий Смирнов
При участии
Анастасия Серова
Черногория гражданин России задержание выборы президента США

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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