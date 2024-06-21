В Черногории задержали россиянина по запросу США
Глава Минюста Черногории Андрей Милович одобрил арест гражданина России А.М., находящегося в стране по обвинению в незаконном вмешательстве в избирательный процесс в США и незаконном финансировании в США, сообщило издание CdM.
По данным президента российского Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, США добиваются его выдачи, передает ТАСС.
Ордер на арест мужчины выдал Окружной суд Нью-Йорка.
Посольство России в Черногории проверяет информацию, сообщили РБК в дипломатической миссии.
Спецпрокурор Роберт Мюллер, который проводил расследование данных о вмешательстве России в выборы США в 2016 году, в 2019 году вместе со своей командой пришел к выводу, что поводов обвинять Трампа в прямом сговоре с Москвой нет, но вмешательство со стороны Москвы было.
В марте 2021 года был опубликован отчет американского Управления национальной разведки, в котором говорилось, что российские власти организовали кампанию по «очернению» кандидата от Демократической партии Джо Байдена уже во время президентских выборов 2020 года.
Москва отвергает подобные заявления. В российском посольстве в США заявили, что обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются безосновательными. Кремль называл сообщения о «вмешательстве» России в выборы президента США «параноидальными».
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