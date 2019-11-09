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Трамп назвал «самую большую ложь» для американцев
Доклад спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года и связях президента США с Россией был «самой большой ложью, когда-либо совершенной против американского народа», заявил президент
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года и связях президента США с Россией был «самой большой ложью, когда-либо совершенной против американского народа». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Атланте (штат Джорджия), передает Ruptly TV.

Трамп также сослался на недавнее заявление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая обвинила члена палаты представителей конгресса США и кандидата в президенты от Демократической партии Тулси Габбард, а также кандидата от Партии зеленых на выборах 2016 года Джилл Стайн в поддержке российского правительства.

«Я знаю, что они не связаны с Россией. Когда они [демократы] сказали то же самое обо мне (о связях Трампа с российским властями. — РБК), мне потребовалось два года, чтобы выйти из этой ситуации. У них же это заняло две минуты», — сказал Трамп. По его словам, представители Демократической партии три года были одержимы «бредовой» идеей пересмотра итогов выборов 2016 года, предлагая своими действиями «низвергнуть американскую демократию».

Спецпрокурор Роберт Мюллер проводил расследование вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году и заговора предвыборного штаба президента Трампа с Москвой. В середине апреля Минюст США опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа не находился в сговоре с Москвой, однако Россия все же пыталась вмешаться в выборы. Российские власти неоднократно отрицали подобные обвинения.

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В начале октября комитет верхней палаты конгресса США сообщил о повышении активности связанных с «фабрикой медиа» аккаунтов в социальных сетях. Так, после выборов 2016 года активность в Instagram выросла более чем на 200%. В докладе конгрессменов отмечалось, что подобная ситуация усиливает опасения по поводу вмешательства со стороны иностранных государств в президентскую кампанию 2020 года. В Кремле сочли «рецидивом старого» отчет сената США о вмешательстве в выборы.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дональд Трамп, вмешательство России в выборы, Роберт Мюллер, США
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