В посольстве России ответили на обвинения США во вмешательстве в выборы

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США являются безосновательными, заявили в российском посольстве в США, комментируя доклад американских властей, в котором говорится, что Россия и еще несколько стран, пытались повлиять на президентские выборы 2020 года.

«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы», — говорится в сообщении посольства.

Также в дипмиссии отметили, что выводы доклада подтверждаются «исключительно уверенностью разведок в их правильности».

Управление национальной разведки США опубликовало 16 марта доклад, в котором говорится, что вмешаться в выборы президента в 2020 году пытались Россия, Иран, Куба, Венесуэла и ливанская группировка «Хезболла». Американская разведка не зафиксировала попыток со стороны Москвы совершить кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовали кампанию по «очернению» кандидата от демократической партии Джо Байдена, указывают в разведке.