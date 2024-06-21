В Черногории и соседних странах почти полностью пропал свет
Черногория почти полностью лишилась электричества из-за аварии, причина которой пока неизвестна, передает издание Vijesti.
Из-за перебоев произошло отключение на территории всей страны, за исключением севера, сообщил генеральный директор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович.
По его словам, также произошли масштабные отключения электроэнергии в Албании, Боснии и Герцеговине и в части Хорватии.
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