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Политика ,  
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Посол назвал неприемлемым шантаж России из-за договора с КНДР

Посол России Зиновьев: шантаж и угрозы Сеула из-за договора с КНДР неприемлемы
Сеул вызвал российского посла из-за договора России с КНДР, подписанного 19 июня, во время визита Владимира Путина в Пхеньян
Георгий Зиновьев
Георгий Зиновьев (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Попытки шантажа и угроз со стороны Южной Кореи в адрес Москвы неприемлемы, заявил вызванный в МИД республики российский посол Георгий Зиновьев на встрече в ведомстве. Его слова приводит пресс-служба посольства России в Сеуле.

Зиновьев 21 июня прибыл в южнокорейский МИД, где встретился с первым замглавы ведомства Ким Хон Гюном. Южнокорейская сторона выразила дипломату протест в связи с подписанием договора о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

«Со своей стороны Г. В. Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации. Отметил, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против третьих стран, соответствует принципам и нормам международного права, содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове», — сообщили в дипмиссии.

МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР
Политика
Георгий Зиновьев

Российская сторона также довела до Сеула свою позицию по вопросам, связанным с отношениями России и КНДР, а также визитом президента Владимира Путина в эту страну, добавили в посольстве.

Москва и Пхеньян подписали Договор о стратегическом партнерстве 19 июня, во время визита Владимира Путина в КНДР. Он заменил собой несколько соглашений. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, говорил Путин.

Южная Корея выразила беспокойство в связи с подписанием этого договора. Сеул, ранее не поставлявший на Украину летальные вооружения, пообещал пересмотреть позицию в этом вопросе. Начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин подчеркнул, что любое сотрудничество, способствующее военному усилению КНДР, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и пообещал принять соответствующие меры.

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Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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