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Политика ,  
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Путин заявил о росте на треть доли нацвалют в расчетах с Вьетнамом

Владимир Путин и То Лам
Владимир Путин и То Лам (Фото: Luong Thai Linh / EPA / ТАСС)

Доля расчетов в национальных валютах в коммерческих сделках между Россией и Вьетнамом увеличилась до 60%. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.

«Наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом.

Путин привел данные статистики, по которым в 2023 году доля расчетов в национальных валютах между Вьетнамом и Россией составила 40%, а в первом квартале 2024 года она выросла до 60%.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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