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Военная операция на Украине ,  
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Сеул изменил позицию по оружию для Украины из-за соглашения КНДР и России

Сюжет
Военная операция на Украине
Южная Корея выразила обеспокоенность по поводу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенного между КНДР и Россией. В нем, в частности, есть статья о помощи в случае агрессии
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

Власти Южной Кореи пересмотрят свою позицию по поставкам оружия на Украину из-за Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который заключили КНДР и Россия, сообщает Yonhap со ссылкой на советника по национальной безопасности Чан Хо Чжина. Согласно одной из статей договора, Москва и Пхеньян немедленно окажут друг другу помощь, если одна из сторон подвергнется нападению и окажется в состоянии войны.

Речь идет о пересмотре отказа Сеула от передачи Киеву летального оружия, уточнил он.

«Правительство выражает серьезную обеспокоенность и осуждает подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, которое направлено на укрепление взаимного военного и экономического сотрудничества», — сказал Чан Хо Джин на брифинге.

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Он подчеркнул, что любое сотрудничество, которое прямо или косвенно способствует военному усилению КНДР, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и пообещал принять соответствующие меры.

«О конкретных мерах будет объявлено позже, и будет интересно посмотреть, как ответит Россия, а не раскрывать заранее наши планы», — отметил советник президента.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в четвертой статье договора о помощи в случае агрессии против одной из сторон речь идет об «исключительно оборонительной позиции». «Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации», — сказал Лавров.

Договор о стратегическом партнерстве был подписан во время визита Владимира Путина в КНДР. Он заменил ряд соглашений, в том числе Договоры о дружбе.

Законодательство Южной Кореи запрещает поставлять оружие в зоны боевых действий. В декабре прошлого года Минобороны страны опровергало передачу оружия и боеприпасов Киеву и подчеркивало, что поставляет лишь гуманитарную помощь и военное оборудование.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Южная Корея поставки оружия Россия КНДР Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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