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Война санкций ,  
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Южная Корея расширит санкции против России после соглашения с КНДР

Сюжет
Война санкций
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Южной Кореи введет дополнительные санкции в отношении четырех российских кораблей, пяти организаций и восьми частных лиц, причастных, по мнению Сеула, к перевозкам между Россией и КНДР. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности президентской администрации Чан Хо Чжин.

Кроме того, по его словам, список экспортного контроля Южной Кореи добавят 243 новых пункта, всего под таким контролем окажется 1 402 предметов.

Также правительство Южной Кореи намерено пересмотреть свою позицию по поставкам оружия Украине после того, как Северная Корея и Россия подписали договор о стратегическом партнерстве.

Чан заявил, что любое сотрудничество, которое способствует военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. «Мы планируем пересмотреть вопрос о военной поддержке Украины», — добавил Чанг.

Сеул изменил позицию по оружию для Украины из-за соглашения КНДР и России
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

До этого Сеул обновлял список санкций в отношении России в конце мая. Тогда это решение было принято завершения миссии ООН по мониторингу соблюдения наложенных на КНДР санкций, а Россия наложила вето на продление мандата группы.

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Теги
Южная Корея Россия КНДР санкции

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