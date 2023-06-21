Разведка Украины подтвердила атаку на свою штаб-квартиру

Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Киеве подверглась атаке, однако работа спецслужбы не останавливалась, сообщил спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала «Киев».

«Главное, что мы должны знать: да, атаки были. <…> Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час», — сказал он.

Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев писали о попаданиях в районе офиса ГУР на Рыбальском острове на Днепре, там перекрывали движение.

15 июня агентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванного сотрудника российских силовых структур, у которого есть источники в украинской разведке, сообщало, что Буданов получил ранение во время российского удара по зданию его ведомства в Киеве. По словам собеседника агентства, главу ГУР удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолетом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — в Берлин на лечение.

Спустя сутки в ГУР опровергли информацию о ранении Буданова. Тем не менее сам глава разведки с 29 мая не появлялся в публичном поле, однако 20 июня вышел в прямой эфир украинского телевидения, где назвал слухи о своем ранении фейками.

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