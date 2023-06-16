В ГУР заявили о «прекрасном здоровье» Буданова после сообщений о ранении

У главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова «отличные дела, прекрасное здоровье» и «хороший аппетит», сообщил представитель ведомства Андрей Юсов в эфире телемарафона после сообщений о тяжелом ранении Буданова. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По словам Юсова, Буданов «полон планов, весь в работе, очень мало свободного времени, огромное количество задач», а сам он недавно говорил с главой ГУР.

15 июня агентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванного сотрудника российских силовых структур, у которого есть источники в украинской разведке, сообщало, что Буданов получил ранение во время российского удара по зданию его ведомства в Киеве. По словам собеседника агентства, главу ГУР удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолетом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — в Берлин на лечение. Сейчас он, как отметил источник «РИА Новости», находится в госпитале бундесвера в Берлине.

В последний раз Буданов появлялся на публике 29 мая. Его отсутствие Юсов объяснял «участием в спецоперациях». Позже в телеграм-канале разведки появилось видео, на котором Буданов молча смотрит в камеру на протяжении 30 секунд, после чего появилась надпись: «Планы любят тишину».

29 мая Минобороны России сообщило, что ночью нанесло «групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах». Под него попали радиолокационные посты, авиатехника и командные пункты.