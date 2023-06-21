Главком ВМФ призвал строить корабли «не быстро, а немедленно»

Проведение военной операции на Украине показало необходимость «не быстро, а немедленно» внедрять новые технологии в судостроение. По его словам, флот в этом году пополнят около 44 боевых кораблей и судов обеспечения

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Военная операция на Украине показала, что необходимо немедленно внедрять новые технологии в строительство кораблей, заявил главком военно-морского флота России Николай Евменов в интервью телеканалу «Звезда» на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

«Специальная военная операция показала, что необходимо ускоряться. Все лучшее должно внедряться не быстро, а немедленно. Без долгосрочных ОКРов (опытно-конструкторских работ. — РБК), НИРов (научно-исследовательских работ. — РБК), в инициативном порядке — и это сейчас делается нашими корабелами», — сказал он.

Евменов добавил, что в этом году в состав российского флота войдет еще порядка 44 боевых кораблей и судов обеспечения.

Выступая на открытии салона, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что темпы производства боевых кораблей в России существенно выросли за последние три года, передает ТАСС.

В военной операции на Украине участвуют, в частности, военные корабли российского Черноморского флота. По словам командующего вице-адмирала Виктора Соколова, суда флота, оснащенные ракетными комплексами «Калибр», нанесли удары более чем по 180 критически важным объектам украинской армии.

«Основными целями являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции», — уточнил он.

Корабли Черноморского флота не раз подвергались атакам. В частности, 24 мая Минобороны сообщило об атаке на разведывательное судно «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. По данным ведомства, корабль атаковали три морских беспилотника, все они были уничтожены. Инцидент произошел в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.

«Иван Хурс», пояснили в ведомстве, находился в акватории Черного моря с конца апреля 2023 года. Экипаж корабля выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции. Кроме того, он вел мониторинг обстановки в юго-западной части Черного моря, чтобы обеспечить безопасность судоходства в рамках зерновой сделки.

26 мая корабль вернулся в Севастополь. В Минобороны говорили, что он пополнит запасы и вернется к выполнению задач.