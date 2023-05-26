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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало видео с прибывшим в Севастополь «Иваном Хурсом»

Минобороны: корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь после атаки дронов в Черном море
Корабль вернулся в пункт постоянного базирования для пополнения материальных запасов. В Черном море он находился с конца апреля для охраны газопроводов, 24 мая его атаковали морские дроны

Минобороны показало видео с прибывшим в Севастополь «Иваном Хурсом»
Video

Минобороны России опубликовало видео прибытия разведывательного корабля Черноморского флота «Иван Хурс» в Севастополь после атаки украинскими дронами. Ранее о его прибытии в пункт постоянного базирования сообщали ТАСС и «Коммерсантъ».

В министерстве пояснили, что в пункте базирования он пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач.

Как рассказали в ведомстве, «Иван Хурс» находился в акватории Черного моря с конца апреля 2023 года. Экипаж корабля выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции. Кроме того, он вел мониторинг обстановки в юго-западной части Черного моря, чтобы обеспечить безопасность судоходства в рамках зерновой сделки.

Об атаке на «Ивана Хурса» в исключительной экономической зоне Турции Минобороны сообщило 24 мая. По данным ведомства, корабль атаковали три морских беспилотника, все они были уничтожены. Инцидент произошел в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.

Корабль «Иван Хурс» проекта 18280 был спущен на воду в мае 2017 года. Его построили на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОАК). В состав ВМФ России его приняли в июне 2018-го.
 

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Теги
Севастополь «Иван Хурс» Черноморский флот дроны Черное море Украина

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