В Балтийском море начались оперативные учения флота

В Балтийском море начались оперативные учения с группировками Балтийского флота, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале. Они продлятся до 15 июня, руководить ими будет командующий Балтфлотом вице-адмирал Владимир Воробьев.

В рамках учений корабельные тактические группы «вышли из пунктов базирования и осуществили развертывание корабельных группировок сил флота» в назначенных районах Балтийского моря, говорится в сообщении ведомства.

В маневрах участвуют до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, более 3,5 тыс. военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов и до 500 единиц боевой и специальной техники.

Воробьев был назначен командующим Балтийским флотом в апреле. Он сменил на этом посту адмирала Виктора Лиину.

Прошлые учения в Балтийском море проходили в феврале. Тогда в них принимали участие оснащенные крылатыми ракетами «Калибр» малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый дол» и «Советск».