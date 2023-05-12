Черноморский флот ударил «Калибрами» по 180 целям с начала спецоперации
Командующий Соколов: Черноморский флот ударил «Калибрами» по более чем 180 объектам ВСУ
Пуск ракеты «Калибр»
Суда Черноморского флота, оснащенные ракетными комплексами «Калибр», с начала военной операции на Украине нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам украинской армии, заявил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью «Красной звезде».
«Основными целями являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции», — уточнил он.
Подразделения береговых войск флота нанесли удары по 70 объектам украинской стороны, добавил Соколов.
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