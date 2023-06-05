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Тихоокеанский флот начал масштабные учения в Японском и Охотском морях

Минобороны: Тихоокеанский флот начал масштабные учения в Японском и Охотском морях
Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и 11 тыс. военнослужащих, они продлятся по 20 июня, сообщили в Минобороны
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщили в Минобороны России.

«В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2023 год в период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что в учениях задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс. военнослужащих.

В ходе учений корабельные тактические группы совместно с морской авиацией осуществят поиск и слежение за подводными лодками условного противника, выполнят учебно-боевые упражнения, отработают организацию ПВО отрядов кораблей, а также вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море, отметили в пресс-службе.

14 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке Тихоокеанского флота. Флот подняли по тревоге в полном составе и привели в высшую степень боеготовности. Через три дня Шойгу доложил о ходе проверки президенту Владимиру Путину. Глава государства оценил ее первый этап как прошедший на очень высоком уровне.

В общей сложности в проверке были задействованы свыше 25 тыс. военных, около 90 самолетов и вертолетов (например, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3), почти 170 кораблей (в том числе 12 подлодок).

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Спустя неделю после начала проверки пресс-служба ТОФ сообщила о грядущем увольнении командующего флотом адмирала Сергея Авакянца. 21 апреля на его место был назначен адмирал Виктор Лиина. Авакянца перевели на новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
военные учения Тихоокеанский флот Минобороны Японское море Охотское море
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