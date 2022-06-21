В Турции сообщили о скорых переговорах по вывозу зерна из портов Украины

Представители России, Украины, Турции и ООН проведут переговоры по вывозу зерна из украинских портов на следующей неделе в Стамбуле. Ожидается, что в них примут участие президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш

Фото: Анна Войтенко / Reuters

На следующей неделе в Стамбуле состоятся переговоры по вывозу зерна из украинских портов, в которых примут участие представители России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает CNN Turk со ссылкой на источники в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ожидается, что турецкий президент и генсек ООН Антониу Гутерриш присоединятся к переговорам. До этого в течение недели делегация от Министерства национальной обороны Турции отправится в Россию для обсуждения «зернового вопроса» и механизма его решения. На переговорах в Стамбуле, как ожидается, будет принято решение о «зерновом коридоре».

РБК направил запрос в МИД России. После публикации материала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что контакты пройдут по линии Минобороны, президент Владимир Путин не планирует участвовать во встрече.

Газета Milliyet пишет, что накануне Эрдоган поговорил с Гутерришем по телефону, в ходе беседы они обсудили совместные усилия по экспорту украинского зерна через Черное море, что станет фактором предотвращения глобального продовольственного кризиса.

По информации издания, для вывоза зерна с территории Украины в рамках четырехстороннего договора представитель одной из сторон должен будет находится в Стамбуле. После окончательного решения о механизме «зернового коридора» корабли в течение месяца начнут вывозить зерно из украинских портов по проливам Босфор и Дарданеллы. Всего за шесть—восемь месяцев планируется вывезти 35–40 млн т зерна. В первую очередь ожидается отход торговых судов, ожидающих в одесских портах.

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в одесских портах находятся 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.

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Украина наряду с Россией является одним из крупнейших поставщиков зерна в мире. Морские порты страны, через которые шли основные потоки экспорта, оказались заблокированы после начала военной операции России. Киев обвинял в этом Москву. В Кремле заявляли, что украинские военные сами заминировали порты, а также называли препятствием для вывоза зерна санкции западных стран.

Вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Маурицио Мартина говорил, что в украинских портах заблокированы как минимум 6 млн т пшеницы и 14 млн т кукурузы. По его оценкам, из-за военных действий на Украине и препятствий по вывозу зерна число голодающих в мире в этом году вырастет на 18 млн человек.

Кроме ООН и Турции посредником в разблокировке портов вызывалась стать Франция. Париж заявлял о готовности принять участие в операции по разблокированию порта Одессы. При этом Минобороны России до сих пор сообщает о военных действиях российских войск вблизи города.