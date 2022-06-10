Франция заявила о готовности участвовать в разблокировке порта Одессы

Франция готова предложить свои услуги для разблокировки порта Одессы, чтобы в него можно было безопасно направлять суда, заявили в Елисейском дворце. Ранее свою помощь также предложила Турция

Одесса (Фото: Вячеслав Онищенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Франция готова принять участие в операции по разблокировке порта Одессы, со ссылкой на сообщение Елисейского дворца передает BFM TV.

«Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано», — заявили в Елисейском дворце.

Ранее свою помощь в разминировании украинских портов также предложила Турция, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

После начала спецоперации России на Украине, являющейся одним из крупнейших производителей пшеницы, в портах скопилось зерно, которое суда не могут вывезти. Киев обвиняет Москву в блокировке портов, а ООН призвала ее обеспечить судам свободный проход.

В международной организации предупредили, что, если порты не заработают, это может привести к голоду и дестабилизации в других государствах. В то же время, по оценке директора отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) для связи с Россией Олега Кобякова, застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота зерновых на международном рынке.

Российские власти на обвинения ООН и Украины отвечали, что не препятствуют выходу судов, а покинуть украинские порты те не могут, поскольку Киев заминировал прибрежные воды. Москва отвергает и обвинения в усугублении продовольственного кризиса. По словам президента Владимира Путина, возникшие сложности связаны в том числе «со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии». После введения антироссийских санкций ситуация усугубилась, отметил он. Если же с России снимут политически мотивированные ограничения, страна готова помочь посредством экспорта зерна и удобрений, заявил президент.