Офис Зеленского начал работу над вывозом сельхоз товаров из портов Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский, глава офиса Андрей Ермак и местные власти Одессы работают над вывозом сельхоз продукции из портов города. Об этом сообщил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Прорабатываем пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одессы», — написал он после визита Зеленского в город.

В заблокированных портах находятся 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира, добавил Ермак.

Украина наряду с Россией является одним из крупнейших поставщиков зерна в мире. Морские порты страны, через которые шли основные потоки экспорта, оказались заблокированы после начала военной операции России. Киев обвинял в этом Москву. Кремль заявлял, что украинские военные сами заминировали порты.

Глава Всемирной продовольственной программы сообщал, что в украинских портах заблокированы как минимум 6 млн т пшеницы и 14 млн т кукурузы. Он предположил, что из-за военных действий на Украине и препятствий по вывозу зерна число голодающих в мире в этом году вырастет на 18 млн человек.

Посредниками в разблокировке портов вызывались стать ООН, Турция и Франция. Париж заявлял о готовности принять участие в операции по разблокированию порта Одессы. При этом Минобороны России до сих пор регулярно сообщает о военных действиях российских войск вблизи города.