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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе близ Одессы в ответ на обстрел вышек в Крыму

Минобороны: по военному аэродрому «Школьный» близ Одессы нанесен удар ракетами «Оникс»
Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Российская армия нанесла удар по военному аэродрому «Школьный» в районе Одессы в ответ на обстрел газодобывающей платформы в Черном море. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Удар по аэродрому был нанесен крылатыми ракетами «Оникс». По словам Минобороны, в результате ударов был уничтожен ангар ВСУ для беспилотников, в том числе для Bayraktar-TB2.

Как уточнили в Минобороны России, также на острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Об ударе по буровым платформам в Черном море стало известно накануне, 20 июня. Он пришелся на платформы «Черноморнефтегаза», расположенные на месторождении Одесское в 71 км от Одессы. Сильнее всего пострадала платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет — на них лишь «срезало верхушки» буровых установок. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что работники платформ успели перед ударом «сбросить газ», что помогло предотвратить масштабный взрыв, при котором пострадали бы месторождение и, вероятно, Одесса.

По словам Аксенова, на платформах в момент удара находились 109 человек, 21 человек эвакуирован. От удара сильно пострадала одна из трех платформ, на которой находились 12 человек.

Пожар на платформах еще продолжается. В настоящее время добыча газа на этом месторождении приостановлена.

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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