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Война санкций ,  

Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

Закон упрощает торговлю товарами из списка параллельного импорта, который в марте опубликовал Минпромторг. В перечень вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, власти допускали его расширение
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Государственная дума одобрила в третьем чтении закон о легализации параллельного импорта — ввоза товаров без согласия производителя или правообладателя, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них», — отметил спикер Думы Вячеслав Володин.

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список, состоящий из 23 страниц, вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Land Rover, Apple, Samsung, Bentley и других. Был разрешен ввоз без согласия правообладателя оружия и боеприпасов, отопительных котлов и ядерных реакторов, мебели, постельного белья, транспортных средств, судов, одежды, обуви, игрушек, спортинвентаря, электроники, в том числе игровых приставок, «умных» часов, музыкальных инструментов, фотоаппаратов и кинокамер.

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Володин отметил, что закон позволит защитить российские компании, импортирующие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он «разработан в целях снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций в отношении» России. Западные страны ввели запреты на экспорт в страну различных категорий товаров: от люксовой одежды, обуви и парфюмерии до продуктов из железа, стали и некоторых других металлов, удобрений, леса и т.д. Кроме того, многие компании приостановили поставки в Россию или вовсе решили уйти с российского рынка.

Мантуров допустил исключение брендов из списка параллельного импорта
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС


В марте правительство уже частично отменило запрет на параллельный импорт, который действовал с 2002 года. В итоге за время действия разрешения (чуть более месяца) на такой серый импорт в страну поступило «порядка $2 млрд импортной продукции примерно по 130 позициям», рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

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Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в интервью РБК указывал, что разрешение параллельного импорта стало «возвратом к нормальной экономической действительности», которая раньше действовала в России и сейчас действует во многих странах мира. Он отмечал, что правило могут распространить на все товары, а не только на те, что перечислены в списке Минпромторга.

Практика параллельного импорта является законной. В частности, ее разрешает Всемирная торговая организация, членом которой является Россия.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Госдума параллельный импорт

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