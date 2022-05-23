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В ФТС допустили расширение параллельного импорта в будущем

России предстоит задуматься о том, чтобы разрешить параллельный импорт всех товаров и брендов, полагает первый замглавы ФТС Руслан Давыдов. Такая практика действует во многих странах, а существующие запреты можно обойти
Руслан Давыдов
Руслан Давыдов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

По мере сокращения внешнеполитического напряжения Россия может задуматься о распространении параллельного импорта на все товары и бренды. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов. По его словам, дискуссия о его полной легализации идет в России более десяти лет.

«Когда внешние события немного успокоятся, я думаю, опять встанет вопрос о полном переходе на международный принцип исчерпания права (означает, что исчерпание прав интеллектуальной собственности на товарный знак наступает после первой продажи товара в любой стране мира, после чего товар можно перепродавать, не спрашивая разрешения у правообладателя. — РБК). Такая практика действует во многих странах, в том числе в США», — заявил РБК Давыдов.

При этом ограничения, которые накладывают права интеллектуальной собственности, можно обойти, отметил он. На сегодняшний день Россия защищает порядка 6 тыс. товарных знаков, а в странах ЕАЭС их количество исчисляется сотнями, что может использоваться неуполномоченными поставщиками как лазейка.

«Можно завезти туда, растаможить, а потом по каналам взаимной торговли завезти в Россию», — рассказал Давыдов.

Замглавы ФТС — РБК: «Россия вышла на плато во внешней торговле»
Экономика
Руслан Давыдов

По его словам, параллельный импорт больших рисков для потребителей не несет. «Предупреждения о том, что его легализация повлечет за собой резкий рост поставок контрафакта, сильно преувеличены. Параллельный импорт — это ввоз аутентичного товара, то есть настоящего и качественного, но не уполномоченным лицом. А контрафакт — это подделка, на которую незаконно нанесен товарный знак и которая не соответствует параметрам качества оригинального товара, небезопасна, не прошла сертификацию и так далее. С контрафактом мы боролись, боремся и будем бороться», — сказал Давыдов.

Ранее Минпромторг опубликовал перечень товаров и брендов для параллельного импорта — их можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя. Состоящий из 23 страниц список включает товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Land Rover, Apple, Samsung, Bentley и другие. В первую очередь в него вошли компании, которые в конце февраля и в течение весны объявили о прекращении поставок в Россию или об уходе с российского рынка. Ответственность за импорт продукции без разрешения от правообладателей, не попавших в список, в стране сохраняется.

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