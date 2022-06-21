Трамп заявил о риске мировой войны из-за действий администрации Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действия администрации действующего главы государства Джо Байдена могут вылиться в мировую войну, пишет Newsmax.
«Мы должны снова сделать нашу страну великой. <...> Мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (нынешняя администрация Соединенных Штатов. — РБК) справляются с этим, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают», — заявил Трамп.
По словам политика, США сейчас «не уважают» во всем мире, при этом Китай превращается в мировую сверхдержаву, а Иран скоро станет ядерной державой. Трамп добавил, что США столкнулись с рецессией, и назвал ситуацию в экономике «большой бедой».
Экс-президент также заявил, что не знает, что могло бы удержать его от выдвижения кандидатом на выборах главы государства в 2024-м.
Ранее Трамп уже допускал, что будет баллотироваться в президенты на выборах 2024 года. Действующий глава государства Джо Байден также указывал, что намерен пойти на этих выборах на второй срок.
Трамп также высказался об экономической ситуации в США. По его словам, экономика страны столкнулась с рецессией. «Это не то, что произойдет через два года. Мы находимся в рецессии», — сказал он.
По мнению экс-президента, проблемы в экономике спровоцированы отказом от нефти и попытками перехода на зеленую энергетику. Как указал Трамп, из-за этого выросли цены на топливо, а это повлекло за собой рост инфляции.
За последние в месяцы в США инфляция резко ускорилась: в феврале в годовом выражении она составила 7,5%, что уже было рекордом, но в мае она выросла до 8,6%. Цены на бензин также стремительно выросли: в марте они составляли чуть более $4 за галлон (3,78 л), в июне же средняя цена галлона впервые превысила $5.
Байден называл инфляцию «проклятьем», но отмечал, что пока экономика страны остается сильной. Минфин США исключал рецессию, но прогнозировал, что рост цен на топливо продолжится.