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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о риске мировой войны из-за действий администрации Байдена

Дональд Трамп: действия администрации Байдена могут привести к мировой войне
По мнению Трампа, США не уважают во всем мире, Китай усиливает позиции, а Иран готовится стать ядерной державой. Бывший президент считает, что действия администрации Байдена по Украине могут закончиться мировой войной
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Eva Marie Uzcategui / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действия администрации действующего главы государства Джо Байдена могут вылиться в мировую войну, пишет Newsmax.

«Мы должны снова сделать нашу страну великой. <...> Мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (нынешняя администрация Соединенных Штатов. — РБК) справляются с этим, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают», — заявил Трамп.

По словам политика, США сейчас «не уважают» во всем мире, при этом Китай превращается в мировую сверхдержаву, а Иран скоро станет ядерной державой. Трамп добавил, что США столкнулись с рецессией, и назвал ситуацию в экономике «большой бедой».

Экс-президент также заявил, что не знает, что могло бы удержать его от выдвижения кандидатом на выборах главы государства в 2024-м.

Ранее Трамп уже допускал, что будет баллотироваться в президенты на выборах 2024 года. Действующий глава государства Джо Байден также указывал, что намерен пойти на этих выборах на второй срок.

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Трамп также высказался об экономической ситуации в США. По его словам, экономика страны столкнулась с рецессией. «Это не то, что произойдет через два года. Мы находимся в рецессии», — сказал он.

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По мнению экс-президента, проблемы в экономике спровоцированы отказом от нефти и попытками перехода на зеленую энергетику. Как указал Трамп, из-за этого выросли цены на топливо, а это повлекло за собой рост инфляции.

За последние в месяцы в США инфляция резко ускорилась: в феврале в годовом выражении она составила 7,5%, что уже было рекордом, но в мае она выросла до 8,6%. Цены на бензин также стремительно выросли: в марте они составляли чуть более $4 за галлон (3,78 л), в июне же средняя цена галлона впервые превысила $5.

Байден называл инфляцию «проклятьем», но отмечал, что пока экономика страны остается сильной. Минфин США исключал рецессию, но прогнозировал, что рост цен на топливо продолжится.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Дональд Трамп выборы президента США выдвижение в президенты

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