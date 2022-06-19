Клинтон исключила попытку противостоять Байдену на выборах в 2024 году

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
«Авторитет был абсолютно непререкаемым»: чем запомнился Геннадий Бурбулис Общество, 18:29 
Матвиенко назвала дикостью введение Украиной визового режима для россиян Политика, 18:19
Умер Геннадий Бурбулис Политика, 18:14
Российская теннисистка заявилась на Уимблдон под грузинским флагом Спорт, 18:06
Неизвестная попыталась приковать себя к сетке во время матча Медведева Спорт, 18:06
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 18:05
В Тверской области разбился легкомоторный самолет Общество, 17:54
Экс-премьер Британии заявил, что Путин зачитывал ему досье на него Политика, 17:46
Клинтон исключила попытку противостоять Байдену на выборах в 2024 году Политика, 17:46
Вторая ракетка мира нашла нового тренера вместо россиянина Спорт, 17:35
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 17:18
На МКАД перевернулся грузовик Общество, 17:18
Рада поддержала законопроект о строительстве сети бомбоубежищ Политика, 17:16
Даниил Медведев проиграл в финале второго подряд турнира Спорт, 17:14

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Клинтон исключила попытку противостоять Байдену на выборах в 2024 году

Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах президента от демократов в 2024 году, «об этом не может быть и речи». Она уверена, что Байден намерен переизбраться на новый срок, и не исключила, что Трамп собирается баллотироваться
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон (Фото: Mike Segar / Reuters)

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью Financial Times исключила возможность участия в выборах президента в 2024 году.

«Об этом не может быть и речи», — сказала она. По словам Клинтон, она ожидает, что от Демократической партии на новый срок будет выдвигаться действующий глава государства Джо Байден. «Он определенно намерен баллотироваться», — заявила она, добавив, что попытка противостоять этому была бы «разрушительной».

Клинтон была кандидатом от демократов на выборах 2016 года, тогда победу одержал республиканец Дональд Трамп. Она считает, что Трамп, «если сможет, снова будет баллотироваться». «Я не знаю, кто бросит ему вызов на республиканских праймериз», — сказала политик.

Hill узнал, что Байден сообщил Обаме о планах на переизбрание
Политика
Джо Байден

Байдену 79 лет, он занял должность президента США, когда ему было 78 лет. Если он победит на выборах 2024 года, в начале срока ему будет 82 года. 11 июня The New York Times написала, что некоторые демократы не уверены в том, что Байден сможет добиться победы, в том числе из-за рейтинга одобрения президента. В то же время многие сторонники Демпартии отвергли предположения о том, что «любой другой демократ добьется большего успеха», чем Байден.

19 апреля The Hill сообщил, что Байден «ясно дает всем понять», что намерен идти на выборы 2024 года. По данным источника издания, он обсуждал это с экс-президентом Бараком Обамой.

Трамп неоднократно критиковал политику Байдена, в частности, утверждал, что при действующем президенте США «движутся в ад», и говорил, что Байден за время нахождения у власти нанес больше ущерба, чем пять худших президентов в американской истории вместе взятые». Он долгое время отказывался признавать поражение на выборах 2020 года и не раз допускал, что примет участие в следующих.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи
Pro
Шесть привычек, которые убивают вашу креативность
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Richard Drew / AP Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день
Статьи
Pro
Фото: Meric Dagli / Unsplash Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Хиллари Клинтон Джо Байден Дональд Трамп выборы президента США

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Клинтон допустила выход США из НАТО при переизбрании Трампа
Политика
Клинтон пошутила про «награду за достижения» после ввода санкций России
Политика
Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за решений Белого дома
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter