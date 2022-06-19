Клинтон исключила попытку противостоять Байдену на выборах в 2024 году

Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах президента от демократов в 2024 году, «об этом не может быть и речи». Она уверена, что Байден намерен переизбраться на новый срок, и не исключила, что Трамп собирается баллотироваться

Хиллари Клинтон (Фото: Mike Segar / Reuters)

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью Financial Times исключила возможность участия в выборах президента в 2024 году.

«Об этом не может быть и речи», — сказала она. По словам Клинтон, она ожидает, что от Демократической партии на новый срок будет выдвигаться действующий глава государства Джо Байден. «Он определенно намерен баллотироваться», — заявила она, добавив, что попытка противостоять этому была бы «разрушительной».

Клинтон была кандидатом от демократов на выборах 2016 года, тогда победу одержал республиканец Дональд Трамп. Она считает, что Трамп, «если сможет, снова будет баллотироваться». «Я не знаю, кто бросит ему вызов на республиканских праймериз», — сказала политик.

Байдену 79 лет, он занял должность президента США, когда ему было 78 лет. Если он победит на выборах 2024 года, в начале срока ему будет 82 года. 11 июня The New York Times написала, что некоторые демократы не уверены в том, что Байден сможет добиться победы, в том числе из-за рейтинга одобрения президента. В то же время многие сторонники Демпартии отвергли предположения о том, что «любой другой демократ добьется большего успеха», чем Байден.

19 апреля The Hill сообщил, что Байден «ясно дает всем понять», что намерен идти на выборы 2024 года. По данным источника издания, он обсуждал это с экс-президентом Бараком Обамой.

Трамп неоднократно критиковал политику Байдена, в частности, утверждал, что при действующем президенте США «движутся в ад», и говорил, что Байден за время нахождения у власти нанес больше ущерба, чем пять худших президентов в американской истории вместе взятые». Он долгое время отказывался признавать поражение на выборах 2020 года и не раз допускал, что примет участие в следующих.