Минздрав сообщил о десятках пострадавших у здания парламента в Тбилиси

Минздрав сообщил о десятках пострадавших у здания парламента в Тбилиси

По данным министерства, в столкновениях пострадали 14 гражданских и 38 сотрудников правоохранительных органов

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министерство здравоохранения Грузии сообщило о 52 пострадавших (14 участников и 38 сотрудников правоохранительных органов) в результате столкновений у здания парламента в Тбилиси, сообщает грузинский «Первый канал».

Акция протеста началась ранее в четверг. Поводом для недовольства граждан послужил инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является. Сидя в кресле председателя грузинского парламента, он открыл заседание. Этим возмутились депутаты от «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые решили покинуть зал. По словам российского парламентария, его облили водой и попытались отобрать документы. МИД России осудил эти действия.

Вышедшие к зданию парламента граждане потребовали от спикера парламента Ираклия Кобахидзе отставки и проведения внеочередных парламентских выборов.