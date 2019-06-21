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Harley-Davidson $41 (+13,64%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Минздрав сообщил о десятках пострадавших у здания парламента в Тбилиси
По данным министерства, в столкновениях пострадали 14 гражданских и 38 сотрудников правоохранительных органов
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министерство здравоохранения Грузии сообщило о 52 пострадавших (14 участников и 38 сотрудников правоохранительных органов) в результате столкновений у здания парламента в Тбилиси, сообщает грузинский «Первый канал».

Политика
Депутат Госдумы назвал инцидент в Тбилиси попыткой смены власти в Грузии

Акция протеста началась ранее в четверг. Поводом для недовольства граждан послужил инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является. Сидя в кресле председателя грузинского парламента, он открыл заседание. Этим возмутились депутаты от «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые решили покинуть зал. По словам российского парламентария, его облили водой и попытались отобрать документы. МИД России осудил эти действия.

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Саакашвили обратился к полиции из-за митинга в Тбилиси

Вышедшие к зданию парламента граждане потребовали от спикера парламента Ираклия Кобахидзе отставки и проведения внеочередных парламентских выборов.

Министерство внутренних дел Грузии призвало протестующих прекратить акцию и не нарушать закон. К митингующим также обратилось посольство США в Тбилиси. Дипломаты призвали протестующих сохранять спокойствие, а также проявлять сдержанность и действовать в рамках конституции страны.

Сообщалось, что правоохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ. В результате митингующих удалось ненадолго оттеснить от здания парламента. Некоторым демонстрантам оказали помощь дежурившие на месте бригады скорой помощи.

Авторы: Ксения Аскерова, Константин Ткаченко
Теги: Грузия, Тбилиси, акция протеста, пострадавшие
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