Песков назвал любопытным обсуждение США санкций против МУС

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Ситуация с возможным введением санкций США против Международного уголовного суда (МУС) в связи с запросом его прокурором Каримом Ханом заявилордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — более чем любопытная. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что мы не являемся участниками соответствующего статута, соответственно, мы не признаем юрисдикцию этого суда. <...> В целом действительно ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа», — рассказал представитель Кремля.

По его словам, Москва не поддерживает происходящее, но с другой стороны внимательно наблюдает и фиксирует особенности ситуации.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Конгресс США рассматривает все варианты наказания МУС, включая санкции. По его словам, решение суда было вызвано «кампанией по давлению на Израиль» со стороны администрации президента США Джо Байдена. До этого американский президент и госсекретарь Энтони Блинкен отвергли требование прокурора МУС выдать ордер на арест премьера Израиля.

20 мая Хан заявил, что суд добивается арестов Нетаньяху и лидера палестинской организации ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

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