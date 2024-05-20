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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль назвал «кровавым наветом» возможный ордер МУС на арест премьера

Офис премьера Израиля назвал «кровавым наветом» возможный ордер МУС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Офис премьер-министра Израиля назвал «кровавым наветом» возможную выдачу ордера МУС на арест Биньямина Нетаньяху. Канцелярия израильского лидера также пообещала достигнуть всех целей войны в секторе Газа вопреки действиям суда
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галлант
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галлант (Фото: Abir Sultan / Reuters)

Израиль считает, что прокурор Международного уголовного суда (МУС) безосновательно оклеветал еврейское государство и пересек «красную черту», запросив ордер на арест премьера-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, говорится в заявлении канцелярии израильского лидера.

«Эта кровавый навет не помешает Израилю защищать себя и достигнуть всех целей нашей справедливой войны», — говорится в заявлении. В офисе Нетаньяху также подчеркнули, что Израиль — «единственная демократия на Ближнем Востоке».

Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху
Политика
Биньямин Нетаньяху

Ранее 20 мая прокурор МУС Карим Хан направил запрос на выдачу ордеров на арест израильского руководства, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара, главы политбюро группировки Исмаила Хании и командира ее военного крыла «Бригады аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (также известного как Мохаммед Дейф). Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В частности, Нетаньяху и Галланту вменяется умышленное совершении убийств и действий, подвергших гражданское население голоду, причинение сильных страданий и серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба психическому и физическому здоровью, умышленные нападения на гражданских лиц, а также истребление и/или убийство, включая смерти в результате голода.

По версии прокурора, с началом военной операции в секторе Газа израильские власти намеренно закрыли контрольно-пропускные пункты, через которые осуществлялись поставки продовольствия и медикаментов, а также прекратили водоснабжение палестинского эксклава. Прокурор считает, эти действия были частью «более общего плана по использованию голода как метода войны», одной из целей которого было «коллективное наказание гражданского населения Газы».

Хан также обвинил руководство ХАМАС в истреблении, взятии заложников, изнасилованиях, пытках и жестоком обращении с пленными. «Я вновь повторяю свой призыв к немедленному освобождению всех заложников, захваченных в Израиле, и к их безопасному возвращению к своим семьям. Это одно из основополагающих требований международного гуманитарного права», — говорится в заявлении прокурора.

Решение о выдаче ордеров примет коллегия судей МУС.

И Израиль, и частично признанное государство Палестина не ратифицировали Римский статут, основополагающий документ МУС. Однако суд утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом, после того как палестинские лидеры официально согласились соблюдать его основополагающие принципы в 2015 году. Сообщения о том, что суд в Гааге может выдать ордера на арест израильского руководства, появились в американских и израильских СМИ месяц назад. Тогда Нетаньяху предупредил, что выдача ордеров оставит «неизгладимое пятно» на МУС и станет «произволом исторических масштабов».

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль МУС ордер Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года

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