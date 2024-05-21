Молдавия стала первой страной, подписавшей оборонное соглашение с ЕС

Боррель подчеркнул, что партнерство с Молдавией в сфере безопасности и обороны повысит «устойчивость» Кишинева. 20 октября в стране одновременно пройдут референдум о вступлении в ЕС и выборы президента

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Молдавия стала первой страной, которая подписала соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с ЕС. Об этом написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован на территории России) представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Молдавия стала первой страной, подписавшей с ЕС соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны», — заявил он.

По его словам, партнерство повысит «устойчивость» Кишинева, позволит совместно решать общие проблемы в области безопасности и повысить эффективность взаимодействия ЕС с Молдавией.

Документ охватывает такие области сотрудничества, как гражданская оборона, расширенный обмен информацией и борьба с киберугрозами, пишет IPN. В нем упоминается возможность участия Молдавии в проектах оборонной промышленности ЕС и совместных закупках вооружений в рамках блока.

Кишинев также сможет участвовать в военных учениях ЕС и в Rapid Deployment Capacity — новой европейской структуре реагирования на кризисы. Ее планируется создать к 2025 году, в нее войдут до 5 тыс. военнослужащих.

По данным IPN, Брюссель будет оказывать Молдавии поддержку в обеспечении безопасности границ, в том числе в борьбе с нелегальной миграцией.

В апреле Конституционный суд Молдавии дал положительное заключение об организации референдума о вступлении в ЕС. Председатель Конституционного суда Молдавии Домника Маноле говорила, что заключение окончательное и вступит в силу со дня принятия. То есть результаты референдума будут иметь высшую юридическую силу без подтверждения парламентом страны.

Референдум будет проведен 20 октября 2024 года. С таким предложением выступила правящая партия «Действие и солидарность». В тот же день пройдут и выборы президента страны.

TV8.md со ссылкой на источник писал, что на референдуме гражданам предложат дополнить молдавскую Конституцию новой статьей «Интеграция в Европейский союз».

Результаты опроса, проведенного Центром исследований CBS Research в апреле, показали, что за вступление Молдавии в ЕС проголосовали бы 56% граждан страны, если бы им задали такой вопрос на референдуме. Против такого шага выступили бы 25% респондентов.

Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление страны в ЕС в марте 2022 года. В мае 2023-го президент не исключила, что Кишинев может присоединиться к блоку к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, хотя на текущий момент Молдавия этот регион не контролирует.

В декабре 2023 года по итогам двухдневого саммита Совета ЕС президент ЕС Шарль Мишель заявил, что Брюссель решил начать переговоры с Молдавией и Украиной об их вступлении в блок.