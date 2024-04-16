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Политика ,  
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Больше половины граждан Молдавии выступили за вступление в ЕС

Опрос: за вступление Молдавии в Евросоюз выступили 56% граждан
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

За вступление Молдавии в Европейский союз проголосовали бы 56% граждан республики, если бы им задали такой вопрос на референдуме. Это следует из результатов опроса, проведенного Центром исследований CBS Research по заказу аналитического центра гражданского общества республики WatchDog.

Опрос проводился с 6 по 13 апреля 2024 года. Участие в нем приняли 1008 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в Молдавии.

Против вступления Молдавии в ЕС выступили бы 25% респондентов. 19% не определились с позицией или сказали, что не стали бы участвовать в референдуме.

За членство Молдавии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, проголосовали бы 35% участников опроса, против — 47,5%.

Молдавский суд одобрил референдум о евроинтеграции страны
Политика
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

16 апреля Конституционный суд Молдавии одобрил организацию референдума о вступлении республики в ЕС. Президент страны Майя Санду сообщила, что он пройдет 20 октября 2024 года. Референдум предложит дополнить Конституцию Молдавии новой статьей с названием «Интеграция в Европейский союз», уточнил источник TV8.md.

Санду подписала заявку о вступлении Молдавии в Евросоюз в марте 2022 года. В мае 2023 года президент заявила, что Молдавия может присоединиться к блоку к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, хотя сейчас Кишинев этот регион не контролирует.

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Теги
Молдавия Евросоюз вступление в ЕС Опрос Референдум
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