Больше половины граждан Молдавии выступили за вступление в ЕС
За вступление Молдавии в Европейский союз проголосовали бы 56% граждан республики, если бы им задали такой вопрос на референдуме. Это следует из результатов опроса, проведенного Центром исследований CBS Research по заказу аналитического центра гражданского общества республики WatchDog.
Опрос проводился с 6 по 13 апреля 2024 года. Участие в нем приняли 1008 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в Молдавии.
Против вступления Молдавии в ЕС выступили бы 25% респондентов. 19% не определились с позицией или сказали, что не стали бы участвовать в референдуме.
За членство Молдавии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, проголосовали бы 35% участников опроса, против — 47,5%.
16 апреля Конституционный суд Молдавии одобрил организацию референдума о вступлении республики в ЕС. Президент страны Майя Санду сообщила, что он пройдет 20 октября 2024 года. Референдум предложит дополнить Конституцию Молдавии новой статьей с названием «Интеграция в Европейский союз», уточнил источник TV8.md.
Санду подписала заявку о вступлении Молдавии в Евросоюз в марте 2022 года. В мае 2023 года президент заявила, что Молдавия может присоединиться к блоку к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, хотя сейчас Кишинев этот регион не контролирует.
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