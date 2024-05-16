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Парламент Молдавии назначил выборы президента и референдум на один день

Парламент Молдавии назначил референдум о вступлении в ЕС на 20 октября
Парламент Молдавии
Парламент Молдавии (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении республики в Евросоюз пройдут в один день — 20 октября 2024 года, сообщила пресс-служба молдавского парламента.

За проведение президентских выборов в этот день проголосовали 56 депутатов. Парламент Молдавии состоит из 101 депутата.

Также 20 октября в стране запланирован референдум, на котором граждане ответят на вопрос «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?».

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16 апреля Конституционный суд Молдавии одобрил проведение в стране референдума. С таким предложением выступила правящая партия «Действие и солидарность». Президент Майя Санду сообщила, что референдум пройдет 20 октября.

За вступление Молдавии в Европейский союз проголосовали бы 56% граждан республики, если бы им задали такой вопрос на референдуме, показали результаты опроса, проведенного Центром исследований CBS Research в апреле текущего года. Против вступления Молдавии в ЕС выступили бы 25% респондентов.

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