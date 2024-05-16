Парламент Молдавии назначил выборы президента и референдум на один день
Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении республики в Евросоюз пройдут в один день — 20 октября 2024 года, сообщила пресс-служба молдавского парламента.
За проведение президентских выборов в этот день проголосовали 56 депутатов. Парламент Молдавии состоит из 101 депутата.
Также 20 октября в стране запланирован референдум, на котором граждане ответят на вопрос «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?».
16 апреля Конституционный суд Молдавии одобрил проведение в стране референдума. С таким предложением выступила правящая партия «Действие и солидарность». Президент Майя Санду сообщила, что референдум пройдет 20 октября.
За вступление Молдавии в Европейский союз проголосовали бы 56% граждан республики, если бы им задали такой вопрос на референдуме, показали результаты опроса, проведенного Центром исследований CBS Research в апреле текущего года. Против вступления Молдавии в ЕС выступили бы 25% респондентов.
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