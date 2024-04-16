Молдавский суд одобрил референдум о евроинтеграции страны

Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о европейской интеграции. Плебисцит должен состояться 20 октября 2024 года. Президент республики обратилась с просьбой организовать референдум в декабре прошлого года

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Конституционный суд Молдавии сегодня дал положительное заключение об организации республиканского конституционного референдума о вступлении в ЕС. \Он будет проведен 20 октября 2024 года, сообщила президент страны Майя Санду на своей странице Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Она написала, что на референдуме гражданам зададут вопрос: «Вы за вступление Молавии в Евросоюз?»

По словам источника TV8.md, референдум предложит дополнить Конституцию новой статьей с оглавлением «Интеграция в Европейский Союз». Председатель Конституционного суда Молдавии Домника Маноле заявила, что заключение окончательное и вступает в силу со дня принятия.

На пресс-брифинге Маноле пояснила, что результаты конституционного референдума будут иметь высшую юридическую силу без какого-либо подтверждения парламентом. Такая законодательная инициатива по пересмотру конституции не затрагивает суверенитет Молдавии или статус постоянного нейтралитета, заверила председатель суда.



Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз в марте 2022 года. В мае 2023-го президент допускала, что Молдавия может присоединиться к блоку к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, хотя сейчас Кишинев этот регион не контролирует. В декабре в 2023 года по итогам двухдневого саммита Совета ЕС Брюссель решил начать переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в союз. Сейчас евроатлантическая перспектива закреплена в Основных законах Грузии и Украины.

В конце декабря Санду обратилась с просьбой организовать референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Парламент также внес изменения в избирательный кодекс, чтобы они могли состояться в тот же день, что и президентские выборы, которые пройдут в этом году.

TV8.md полагает, что этот шаг вызвал многочисленную критику со стороны оппозиции, которая заявила, что молдавский президент хочет таким образом обеспечить себе новый мандат.