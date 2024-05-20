США предложили обеспечить кредит Украине российскими активами

Украина получит около $50 млрд до конца лета, США удалось переубедить остальные страны G7 использовать для обеспечения долга прибыли с российских активов. Москва предупредила о судах против инициаторов таких действий

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США предложили дать Украине кредит до возможного возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом. Согласно плану, заем будет выдан под гарантии будущей прибыли, полученной от заблокированных российских активов, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Украина в рамках этого плана может получить этим летом примерно $50 млрд. Вашингтон стремится согласовать инициативу уже на июньском саммите.

Другие члены «Большой семерки» с энтузиазмом относятся к этой инициативе. Как отмечает издание, Канада и Великобритания сразу одобрили план, а Франция, Германия, Италия и Япония сперва сомневались, опасаясь, что это может создать прецедент и нанести ущерб финансовым рынкам.

Однако впоследствии они изменили мнение после дипломатического давления со стороны Вашингтона. Эти страны «приходят в себя», пояснил источник газеты. Поначалу сомневающиеся страны увидели в таком решении способ обеспечить долгосрочное финансирование Киева, если американский президент Джо Байден проиграет Трампу. Это может быть «сделано до ноября, поэтому, даже если Трамп победит, деньги уже будут использованы», уточнил собеседник FT.

Обсуждение этой инициативы продолжается перед встречей в конце мая министров финансов и глав ЦБ «Большой семерки», детали выдачи кредита еще предстоит согласовать.

«Я чувствую, что есть импульс и есть интерес. И мы пытаемся вести жесткую и детальную экономическую дипломатию, чтобы убедиться, что мы все можем прийти к единому мнению. И я думаю, что мы добиваемся прогресса в этом вопросе», — оценил высокопоставленный сотрудник Казначейства США.

После начала полномасштабного конфликта России и Украины страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд. По результатам 2023 года депозитарий Euroclear, где сосредоточена большая часть активов, получил с активов доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого года — еще €1,6 млрд. По оценкам собеседников FT, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.

Претензии Запада на замороженные российские активы беспокоят Москву. Российские власти предупреждают о перспективе судебных разбирательств на десятилетия против инициаторов таких решений.

«Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на нашу собственность, это незаконные действия. Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и к их имплементации», —говорил представитель президента Дмитрий Песков.