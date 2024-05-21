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Политика ,  
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В США предложат Грузии поддержку за отказ от «антидемократических шагов»

Politico: США предложат Грузии поддержку при смене антидемократического курса

Власти США окажут Грузии экономическую помощь, а также поддержку в области безопасности, если Тбилиси откажется от «антидемократических шагов», антизападной риторики и будет придерживаться обязательству соблюдать права человека, сообщает Politico со ссылкой на законопроект республиканца Джо Уилсона (Южная Каролина).

Документ внесут в конгресс на этой неделе. Проект предусматривает разработку мер военной помощи Грузии, в том числе обеспечение возможностей безопасности и обороны, «идеально подходящих для защиты от российской агрессии».

Согласно проекту, США начнут с Грузией переговоры о торговых преференциях, а также либерализации визового режима для граждан страны.

Создаст ли закон об иноагентах серьезные проблемы для Тбилиси
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / File Photo / Reuters

Для того, чтобы программа поддержки вступила в силу, Соединенные Штаты должны убедиться, что Грузия «продемонстрировала значительный и устойчивый прогресс в укреплении демократии», о чем будут свидетельствовать честные и свободные выборы и «сбалансированная предвыборная среда».

Этот же законопроект, как ранее писала газета, подразумевает введение санкций против депутатов из правящей партии «Грузинская мечта» и других политиков, которые ответственны за принятие закона об иностранных агентах. Несмотря на массовые протесты, которые идут с апреля, грузинский парламент одобрил документ в трех чтениях. Президент Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но премьер Ираклий Кобахидзе заявил о намерении его преодолеть. О вероятных санкциях против грузинских политиков говорил и помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен, что Кобахидзе назвал «несерьезным разговором».

Грузинская оппозиция называет закон российским проектом и считает, что инициатива направлена против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Власти настаивают, что цель проекта — обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ.

Западные государства критически оценивают документ. Официальный представитель ЕС Питер Стано говорил, что его принятие помешает стремлению Грузии к вступлению в блок (Тбилиси получил статус кандидата в декабре 2023 года). Такого же мнения придерживаются в США. По словам представительницы Белого дома Карин Жан-Пьер, документ написан в «кремлевском стиле» и противоречит демократическим ценностям. Она допускала, что США могут пересмотреть отношения с Грузией. Кремль отвергал предположения, что инициатива является «русским проектом».

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Теги
Грузия США иностранные агенты военная помощь
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