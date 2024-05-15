Создаст ли закон об иноагентах серьезные проблемы для Тбилиси США и ЕС настаивают на том, чтобы документ был либо отозван, либо переписан

Принятый в Грузии закон об иноагентах раскритиковали не только США и ЕС, но и ООН. Россия, наоборот, поддержала официальный Тбилиси, обвинив Запад во вмешательстве во внутренние дела республики. Подробнее — в материале РБК

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Что Грузии пообещали США

Закон об иноагентах, принятый в Грузии в окончательном чтении, вызвал бурную мировую реакцию — его раскритиковали США, Евросоюз, отдельные европейские страны и международные организации. Жестче всех выступил Вашингтон. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая заявила, что грузинский закон, написанный «в кремлевском стиле», противоречит демократическим ценностям и помешает вступлению Грузии в Евросоюз и НАТО.

Парламент Грузии принял в третьем и финальном чтении закон об иностранных агентах (официальное название — «О прозрачности иностранного влияния») 14 мая. Теперь документ должна подписать президент Саломе Зурабишвили; она уже заявила, что наложит на него вето. Парламент намерен его преодолеть — для этого необходимо простое большинство голосов, которыми правящая партия «Грузинская мечта» располагает.

Пока США не объявляют о введении санкций против грузинского руководства — все зависит от того, как будет развиваться ситуация после президентского вето. «Но если этот закон будет принят, он заставит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», — резюмировала Жан-Пьер.

В день принятия закона в Тбилиси с визитом находился помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен. Он предупредил, что США введут санкции — финансовые ограничения и ограничения на поездки — в отношении тех, кто ответствен за этот закон, и членов их семей, если документ будет противоречить нормам Евросоюза и демократии, а также если грузинская полиция будет применять насилие в отношение протестующих (митинги против этого закона продолжаются в Тбилиси с 15 апреля, в них приняли участие десятки тысяч человек).

О’Брайен встретился с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе, президентом Зурабишвили, планировал встретиться с основателем и почетным председателем «Грузинской мечты» бизнесменом Бидзиной Иванишвили, однако тот от встречи отказался. Кобахидзе на пресс-конференции (за последние три дня это его третья встреча с журналистами) объяснил отказ Иванишвили тем, что «уже де факто он находится под санкциями», уточнив, что заморожены $2 млрд, которые Иванишивили «доверил Западу», но они оказались в руках «глобальной партии войны». Поэтому, продолжил премьер, Иванишвили отказался от встреч не только с О’Брайеном, но и с другими западными дипломатами. Помощник госсекретаря на это ответил, что на данный момент санкций против Иванишвили нет. «Для такого влиятельного человека быть настолько дезинформированным — это шокирует и разочаровывает», — сказал О’Брайен.

«Грузинская мечта» внесла законопроект об иноагентах в парламент 3 апреля 2024 года. Это была вторая попытка провести его — в 2023 году аналогичный законопроект был отозван из-за массовых протестов, на них закон окрестили «российским». Закон касается «организаций, осуществляющих интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Иностранная держава здесь — это либо иностранное госучреждение; либо физлицо, которое не является гражданином Грузии; либо юрлицо, созданное не на основании грузинского законодательства. Организации, которых касается проект, должны зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра, которое находится в ведении Министерства юстиции. Неисполнение закона чревато штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

В Тбилиси прибыли и другие западные представители, в частности министры иностранных дел Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии. 15 мая в грузинскую столицу прилетел председатель ОБСЕ, глава МИД Мальты Ян Борг. В их планах — обсудить с правительством, президентом и оппозицией закон об иноагентах. «Мы прибыли в Тбилиси, где идет очередная битва за демократию, свободу и европейское будущее», — написал в соцсетях литовский министр Габриэлюс Ландсбергис. До этого в Грузии два дня находились главы комитетов по международным делам из шести стран ЕС — грузинское правительство и руководство парламента от встречи с ними отказалось, они смогли пообщаться только с главой грузинского комитета по международным делам.

Как отреагировали Евросоюз, международные организации и Россия

Два дня назад представители ЕС заявляли, что не рассматривает введение санкций в отношении Грузии. Речи об этом не идет и сейчас. Глава европейской дипломати Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором говорится, что принятие закона «негативно повлияет на прогресс Грузии на пути в ЕС», и призвал власти республики отозвать этот документ, «подтвердить свою приверженность пути ЕС и продвигать необходимые реформы, подробно описанные в девяти шагах» (список рекомендаций ЕС — их Тбилиси получил вместе со статусом страны-кандидата в конце 2023 года). Ранее 12 стран Евросоюза обратились к Боррелю с призывом четко обозначить, как Брюссель ответит на принятие закона, но глава евродипломатии в своем заявлении уклонился от конкретики.

ЕС рассчитывает на то, что правительство все же отыграет назад. «Еще есть время и есть процедуры, чтобы этот закон не был принят, — говорил 9 мая посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский. — Мы искренне надеемся, что будем использовать их вместе с парламентом, с депутатами и со всеми политическими партиями. Мы рассмотрим все возможные способы непринятия этого закона, чтобы не обсуждать последствия. Если этот закон будет принят, лидерам в Брюсселе придется реагировать вместе с 27 государствами-членами, и я искренне надеюсь, что на данном этапе нам не придется впадать в спираль негативных событий» (цитата по «Новости — Грузия»).

Закон и действия полиции в отношении протестующих раскритиковали в ООН. Отделение организации в Тбилиси заявило, что документ «ставит под угрозу свободу выражения мнений и собраний и препятствует деятельности гражданского общества и СМИ». Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, по словам его представителя, «с обеспокоенностью следит за развитием событий в Грузии, в особенности за жестокими столкновениями и сообщениями о непропорциональном применении силы стражами порядка в отношении участников демонстраций». «Он призывает к сдержанности и диалогу между властями и представителями гражданского общества, а также к расследованию всех сообщений о плохом обращении с участниками демонстраций во время протестов и после них», — заявил пресс-секретарь генсекретаря Фархан Хак.

Россия поддержала грузинские власти. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления США о возможных санкциях вмешательством во внутренние дела Грузии, а представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию Евросоюза с биполярным расстройством. «Сам ЕС в ставшей привычной для него манере хронического биполярного расстройства планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам — «Пакет по защите демократии». В некоторых элементах, пока в виде черновика, проект регламента выглядит даже жестче, чем его американский прародитель. Интересно, когда дойдет до принятия этого документа, станет ли ЕС исключать самого себя из своего состава? Даже название придумала — постмодерн биполярный», — заключила она.